São Paulo retorna aos treinos, e Ferreirinha evolui em recuperação de lesão; saiba como foi
Equipe se reapresentou para dar início aos trabalhos, visando o duelo contra o Mirassol
O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na tarde desta terça-feira (20) e deu início à preparação para o jogo contra o Mirassol, marcado para o próximo sábado (24), às 16h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
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A principal novidade foi o atacante Ferreirinha, em fase de transição com a preparação física após lesão no adutor direito, que trabalhou parcialmente com o grupo antes de seguir para seu cronograma individualizado.
A primeira parte da atividade, comandada pelos preparadores físicos, teve exercícios de mobilidade, controle motor e força, além de um trabalho de fundamentos técnicos.
Na sequência, Dorival Júnior e sua comissão orientaram uma dinâmica com troca de passes, cruzamentos e finalizações, seguida de enfrentamentos de quatro contra três e quatro contra quatro. Por fim, um jogo de 11 contra 11 em espaço reduzido, com foco em circulação rápida, pressão na bola, reação pós-perda da posse e compactação.
Os atletas que acumularam maior minutagem e carga na partida contra o Vasco da Gama realizaram uma parte do treinamento ao lado dos demais e seguiram para um complemento físico na parte interna.
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O São Paulo volta a treinar na manhã desta quarta-feira (21) e segue a preparação até sexta-feira (23), quando embarca para a concentração em São José do Rio Preto no avião fretado da Sideral. A viagem para Mirassol, de ônibus, ocorrerá no dia da partida.
A equipe vem de vitórias consecutivas contra Vitória e Vasco, ambas no Morumbis, e ocupa neste momento a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos.
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