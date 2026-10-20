Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dorival revela plano para a base do São Paulo e projeta jovens para 2027

Treinador afirma que 11 jogadores estão em preparação e espera encontrar atletas mais prontos para encarar a próxima temporada

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
20/10/2026 17:14
Favorite o Lance! no Google
dorival jr
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O São Paulo trabalha para ampliar as opções do elenco com jogadores formados nas categorias de base. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no final de semana, Dorival Jr. revelou que 11 jovens estão em processo de preparação e projetou que os atletas estejam mais prontos para ganhar oportunidades na próxima temporada.

➡️ São Paulo terá semana livre para treinar antes do próximo compromisso; veja a programação

Segundo o treinador, o processo não envolve apenas promover jogadores ao elenco profissional, mas também oferecer condições para que eles evoluam antes de assumir maiores responsabilidades. Por isso, alguns atletas alternam entre os treinamentos com a equipe principal e as categorias de base, onde podem ter mais minutos em campo.

continua após a publicidade

— Não lançamos aleatoriamente, preparamos esses garotos. Estamos hoje com 11 jogadores sendo preparados. Não jogam aqui, descem para ter oportunidade, depois voltam para treinar. Tenho certeza de que em janeiro teremos jogadores das categorias de base muito mais preparados para enfrentar um ano que será complicado, mas já em outro momento — explicou Dorival.

Entre os jogadores em preparação estão João Pedro, Igor Felisberto, Osorio, Isac, Nicolas, Djhordney, Pedro Ferreira, Tetê, Ryan Francisco, Gustavo Santana e Lucca. Todos já estão no elenco profissional do São Paulo, mas nenhum passa dos 20 anos. O grupo faz parte do trabalho de desenvolvimento citado por Dorival, que prevê uma evolução gradual antes de ampliar as oportunidades na equipe principal.

continua após a publicidade

Dorival cita exemplo de Nestor ao defender trabalho com a base

Para reforçar a importância do processo de formação, Dorival relembrou a conquista da Copa do Brasil de 2023. Na ocasião, o São Paulo venceu o Flamengo na decisão e conquistou um título inédito para o clube. O treinador destacou a participação de jogadores formados em Cotia e citou Rodrigo Nestor, autor do gol que garantiu o empate por 1 a 1 no Morumbis, no jogo de volta.

Na avaliação do técnico, o meio-campista atravessava um momento de questionamentos, mas recebeu respaldo da comissão técnica e conseguiu corresponder em uma das partidas mais importantes da história recente do clube.

continua após a publicidade

— Na última decisão, em 2023, tínhamos cinco jogadores da base. Nem todos lançados por mim, mas todos importantes. O autor do gol contra o Flamengo vivia um momento conturbado, Nestor. Ninguém acreditava nele e, se nós não tivéssemos acreditado e percebido a evolução, ele não estaria naquele jogo fazendo um gol importantíssimo para a história do clube. A nossa obrigação é deixar um trabalho que, se não for aproveitado por nós, possa ser aproveitado por quem venha — afirmou.

A declaração reforça a intenção de Dorival de deixar uma estrutura de desenvolvimento para os jovens do São Paulo, independentemente de quem estiver à frente da equipe profissional na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Tudo sobre
Sugerida para você!
Matheus Menezes marcou dois gols para o São Paulo (Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)

São Paulo

São Paulo quita dívida com clube gaúcho, mas segue com transfer ban da Fifa

Há 1 minuto
Walce foi revelado pelo São Paulo

Futebol Nacional

Jogador revelado pelo São Paulo diz que vive 'melhor momento da carreira' em time gaúcho

Há 6 horas
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Há 8 horas
Taça da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?

Há 1 dia
Jogadores do São Paulo

São Paulo

São Paulo terá semana livre para treinar antes do próximo compromisso; veja a programação

Há 1 dia
Dorival Jr., técnico do São Paulo

São Paulo

Dorival quebra o silêncio sobre futuro no São Paulo e cita eleição no clube

Há 2 dias
Mais LANCE!
Lucas Moura

Análise: Lucas Moura dá dinâmica ao São Paulo, que ganha novo fôlego no Brasileirão

Dorival Jr.

Dorival destaca recuperação do São Paulo após 'turbulência muito grande'

Artur, atacante do São Paulo

Artur celebra vitória do São Paulo e projeta novos objetivos: 'Olhar para cima'

PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)

PC Oliveira bate martelo sobre polêmica em São Paulo x Vasco

Artur, atacante do São Paulo

Artur marca e garante vitória do São Paulo sobre o Vasco no Brasileirão

Arthur, jogador do São Paulo FC, em campo durante a partida.

Veja o gol de Artur em São Paulo 1 x 0 Vasco

Dorival Jr., técnico do São Paulo, durante partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino, válida pela 25ª rodada.

Escalação: Dorival tem retorno de dupla goleadora do São Paulo contra o Vasco

Lucas Ferreira em ação pelo São Paulo

São Paulo é cobrado na Justiça por dívida envolvendo Lucas Ferreira; entenda

Calleri e Luciano

São Paulo deve ter contra o Vasco dupla responsável por metade dos gols na temporada

Presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior

São Paulo renegocia dívida milionária e renova com produtora

Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Vasco

São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Paulo Henrique na partida entre Vasco e São Paulo (Foto: Andre Mourao/AGIF/Folhapress)

São Paulo tenta quebrar sequência invicta do Vasco no Morumbi