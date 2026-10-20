O São Paulo trabalha para ampliar as opções do elenco com jogadores formados nas categorias de base. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no final de semana, Dorival Jr. revelou que 11 jovens estão em processo de preparação e projetou que os atletas estejam mais prontos para ganhar oportunidades na próxima temporada.

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Segundo o treinador, o processo não envolve apenas promover jogadores ao elenco profissional, mas também oferecer condições para que eles evoluam antes de assumir maiores responsabilidades. Por isso, alguns atletas alternam entre os treinamentos com a equipe principal e as categorias de base, onde podem ter mais minutos em campo.

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— Não lançamos aleatoriamente, preparamos esses garotos. Estamos hoje com 11 jogadores sendo preparados. Não jogam aqui, descem para ter oportunidade, depois voltam para treinar. Tenho certeza de que em janeiro teremos jogadores das categorias de base muito mais preparados para enfrentar um ano que será complicado, mas já em outro momento — explicou Dorival.

Entre os jogadores em preparação estão João Pedro, Igor Felisberto, Osorio, Isac, Nicolas, Djhordney, Pedro Ferreira, Tetê, Ryan Francisco, Gustavo Santana e Lucca. Todos já estão no elenco profissional do São Paulo, mas nenhum passa dos 20 anos. O grupo faz parte do trabalho de desenvolvimento citado por Dorival, que prevê uma evolução gradual antes de ampliar as oportunidades na equipe principal.

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Dorival cita exemplo de Nestor ao defender trabalho com a base

Para reforçar a importância do processo de formação, Dorival relembrou a conquista da Copa do Brasil de 2023. Na ocasião, o São Paulo venceu o Flamengo na decisão e conquistou um título inédito para o clube. O treinador destacou a participação de jogadores formados em Cotia e citou Rodrigo Nestor, autor do gol que garantiu o empate por 1 a 1 no Morumbis, no jogo de volta.

Na avaliação do técnico, o meio-campista atravessava um momento de questionamentos, mas recebeu respaldo da comissão técnica e conseguiu corresponder em uma das partidas mais importantes da história recente do clube.

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— Na última decisão, em 2023, tínhamos cinco jogadores da base. Nem todos lançados por mim, mas todos importantes. O autor do gol contra o Flamengo vivia um momento conturbado, Nestor. Ninguém acreditava nele e, se nós não tivéssemos acreditado e percebido a evolução, ele não estaria naquele jogo fazendo um gol importantíssimo para a história do clube. A nossa obrigação é deixar um trabalho que, se não for aproveitado por nós, possa ser aproveitado por quem venha — afirmou.

A declaração reforça a intenção de Dorival de deixar uma estrutura de desenvolvimento para os jovens do São Paulo, independentemente de quem estiver à frente da equipe profissional na próxima temporada.

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