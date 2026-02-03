Fernando Seabra avalia um mês no Coritiba e pede paciência

O técnico Fernando Seabra avaliou o período de pouco mais de um mês à frente do Coritiba entre o fim de janeiro e começo de fevereiro. O comandante alviverde pediu paciência para a torcida ver evolução dentro de campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fernando Seabra iniciou a pré-temporada em 27 de dezembro do ano passado e tem seis jogos pelo Coxa: três vitórias, duas derrotas e um empate, com 55,5% de aproveitamento. A equipe perdeu na estreia da Série A para o Bragantino em casa e está em vantagem nas quartas de final do Campeonato Paranaense após vencer o Cianorte por 1 a 0, fora.

- O tempo de trabalho ainda é muito curto. A gente teve uma pré-temporada de 11 dias e começou a fazer jogo a cada três, quatro dias. Quando você faz isso, você para de treinar - avaliou, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

O Coritiba começou o estadual com uma equipe Sub-20, que atuou em duas partidas, e depois passou a escalar o elenco principal. Nesses seis jogos, Seabra alternou a escalação entre os titulares e os reservas para todos ganharem ritmo.

- A alternância de equipe é para garantir treino. Esses jogadores que ficaram em Curitiba (PR) estão no processo de recuperação, mas eles já fizeram um treino aquisitivo, que não fariam se tivessem vindo para cá (Cianorte). Estamos diante desse desafio de conciliar não só as competições, mas as logísticas também. Não adianta ganhar uma corrida de 100 metros, você tem que chegar no final da maratona - completou.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Por fim, o técnico coxa-branca ponderou que o elenco ainda tem entradas e saídas, em momentos diferentes deste início de temporada. O atacante Keno, por exemplo, foi anunciado na semana passada como 10º reforço.

Seabra reconheceu que precisa entregar um futebol melhor dentro de campo, principalmente ofensivo, mas acredita que o time vai evoluir durante o ano.

- Eu gostaria de estar com uma coisa muito mais redonda, mas a própria característica do ano dificulta esse cenário. A gente tem que ter paciência com o desenvolvimento do nosso jogo - finalizou.

➡️ Aposte nas partidas do Coritiba!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Coritiba volta a campo na Série A contra o Cruzeiro na quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois, encara o Cianorte no domingo (8), às 18h30, no Couto Pereira, pela volta das quartas de final do Paranaense.