Neto detona atitude de Abel Ferreira em vitória do Palmeiras: ‘Só porque ganhou’

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 no último domingo (6) com um pênalti que gerou grande polêmica, na Ilha do Retiro. Após o apito final, o técnico Abel Ferreira cumprimentou a equipe de arbitragem da partida, em atitude que foi criticada pelo apresentador e ex-jogador Neto.

- Você cumprimentou a arbitragem, porque vocês tiveram dois pênaltis! Você só fez isso porque o seu time ganhou. Você dá a entrevista coletiva como se você nunca tivesse xingado a arbitragem. Você e o Zubeldía são os caras que menos respeitam a arbitragem! O Sport foi trucidado pela arbitragem e você não falou nada! - disparou Neto.

Pênalti polêmico para o Palmeiras

A jogada polêmica aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Domínguez, do Sport, dividiu uma bola com Raphael Veiga, do Palmeiras, e o levou ao chão. O árbitro Bruno Arleu de Araújo apontou de forma imediata a marca da cal. O VAR também não interferiu na avaliação da arbitragem em campo. Porém, a marcação foi questionada por jogadores, dirigentes e torcedores do Sport.

Neto se empolga com Corinthians

Neto também comentou a vitória do Corinthians sobre o Vasco, na Neo Química Arena. Após a vitória do time paulista por 3 a 0, o ex-jogador se empolgou e já cravou o título do clube no Brasileirão.

- O Corinthians é candidatíssimo ao título brasileiro. Daquilo que eu estou vendo no campeonato, daquilo que eu estou vendo nos times, daquilo que terminou os campeonatos estaduais, o Corinthians é candidato ao título brasileiro - opinou o apresentador.

