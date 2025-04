Virou piada! Globo ironiza pênalti marcado para o Palmeiras no Brasileirão

O pênalti marcado para o Palmeiras contra o Sport, no último domingo (6), virou motivo de piada na TV Globo. No programa "Ge Pernambuco" desta segunda-feira (7), o apresentador Tiago Medeiros vestiu uma camisa do Alviverde e brincou com a situação.

Na brincadeira, Tiago tropeça, tosse, esbarra em um amigo, e o "árbitro" marca pênalti para o Palmeiras. O vídeo viralizou nas redes sociais e repercutiu entre torcedores dos clubes. A penalidade marcada em Raphael Veiga rendeu polêmica na partida.

Pênalti polêmico para o Palmeiras

A jogada polêmica aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Domínguez, do Sport, dividiu uma bola com Raphael Veiga, do Palmeiras, e o levou ao chão. O árbitro Bruno Arleu de Araújo apontou de forma imediata a marca da cal. O VAR também não interferiu na avaliação da arbitragem em campo. Porém, a marcação foi questionada por jogadores, dirigentes e torcedores do Sport. O especialista em arbitragem Paulo Caravina comentou o lance.

- O jogo já estava se encaminhando empatado para o final, com uma arbitragem boa do Bruno Arleu. Quando o Veiga invade a área, e todos (nós) estávamos assistindo, achamos que foi pênalti na primeira imagem. Então não tem como condenar o árbitro por ter marcado. Mas quando aproxima a imagem, todos percebemos que o contato acontece primeiro na bola e depois tem um contato leve no pé do atacante do Palmeiras, que claramente força a queda. Que absurdo o VAR não recomendar a revisão aqui. Isso não é pênalti. O Palmeiras converteu o pênalti e venceu graças a um erro gravíssimo de arbitragem - disse o especialista.

