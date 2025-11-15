menu hamburguer
AO VIVO: Botafogo x Vasco se enfrentam na final do Carioca Sub-20

Rivais se enfrentam pelo primeiro jogo da decisão no Nilton Santos

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
09:40
Kadir, do Botafogo, e Léo Jacó, do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)
Assista a final entre Botafogo x Vasco ao vivo

Botafogo e Vasco se enfrentam na manhã deste sábado (15), às 10h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira partida da final do Campeonato Carioca Sub-20.

Para chegar à decisão, o Botafogo eliminou o Flamengo ao vencer por 2 a 1, com gols de Kauã Toledo e Bernardo Valim — Iago descontou para o Rubro-Negro. O Alvinegro já havia construído boa vantagem ao triunfar por 3 a 0 no jogo de ida.

O Vasco, por sua vez, garantiu a classificação ao derrotar o Fluminense por 2 a 0, com gols de Léo Jacó e Ramon Rique. Como o duelo de ida terminou empatado em 0 a 0, os cruz-maltinos avançaram.

As equipes já se enfrentaram na primeira fase da competição, com vitória alvinegra por 2 a 1.

Escalação do Botafogo

O Botafogo está escalado para enfrentar o Vasco. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Bellão tem como um de seus principais destaques o atacante panamenho Kadir Barría. Com apenas 18 anos, o jogador é o quarto artilheiro do Carioca Sub-20, somando cinco gols em nove partidas disputadas.

Botafogo x VAsco sub20
Botafogo está escalado para o primeiro jogo da final do Carioca Sub-20 (Foto: Reprodução/Botafogo)

Escalação do Vasco

A equipe comandada por Matheus Curopos conta com o artilheiro da competição, Léo Jacó, que já marcou oito gols no campeonato. Outra novidade entre os relacionados é o centroavante Diego Minete, que disputou na sexta-feira (14) a final da Copa Rio Sub-17 contra o Flamengo e, agora, reforça o time Sub-20.

Escalação Vasco X Botafogo
Escalação do Vasco para enfrentar o Botafogo (Foto: Reprodução/Vasco)

