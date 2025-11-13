NBB: Botafogo sofre virada para Bauru nos segundos finais; confira
Jogo foi decidido com cesta de Alex, o brabo, a cinco segundos do fim.
O Botafogo sofreu uma derrota dolorida pelo NBB. Em um jogo disputado ponto a ponto, o Glorioso foi superado pelo Bauru Basket por 73 a 71, com a cesta da vitória dos paulistas caindo a apenas cinco segundos do estouro do cronômetro.
O herói da partida foi o veterano Alex Garcia. O ala chamou a responsabilidade no momento decisivo e, com 00:05 no relógio, acertou o arremesso de dois pontos que selou o placar. Alex foi o cestinha da partida, terminando com 23 pontos, além de 6 assistências e 4 rebotes, sendo fundamental para a vitória do Bauru.
O Alvinegro, no entanto, tem motivos para lamentar, já que liderou o placar durante a maior parte do confronto. O Botafogo venceu o primeiro quarto por 25 a 19 e foi para o intervalo na frente (40-37). A equipe carioca manteve a liderança ao fim do terceiro período, vencendo por 57 a 51.
Contudo, no último e decisivo quarto, o Bauru foi buscar o resultado. A equipe da casa aplicou uma parcial de 22 a 14, conseguindo a virada improvável nos segundos finais.
Pelo lado do Botafogo, os destaques foram o armador Matheusinho, com 16 pontos e 8 assistências, e o ala Paulo Scheuer, também com 16 pontos, além de 7 rebotes. Decansea White também contribuiu com um "double-double" (11 pontos e 12 rebotes), mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Além de Alex, o Bauru contou com grande atuação do pivô Andrezão, que anotou 18 pontos e 10 rebotes.
Em outra partida da rodada desta quinta-feira (13), o Paulistano não deu chances ao União Corinthians e conquistou uma vitória dominante em casa. A equipe paulista venceu por um placar elástico de 101 a 65, controlando o jogo do início ao fim. O Paulistano venceu todos os quartos, com destaque para o primeiro (28-17) e o último período, onde aplicou uma parcial de 31 a 12 para selar o resultado com 36 pontos de vantagem.
