A história do Flamengo no futebol começou com um estrondo. No início do século XX, o clube da Gávea era conhecido apenas por suas conquistas no remo, modalidade que dominava as regatas cariocas. Mas em 1912, um grupo de ex-jogadores do Fluminense, insatisfeitos com divergências internas, decidiu fundar o departamento de futebol rubro-negro. O resultado dessa mudança não poderia ter sido mais simbólico: o Flamengo estreou nos gramados com a maior goleada de sua história — 15 a 2 sobre o Mangueira, em partida válida pelo Campeonato Carioca. O Lance! conta mais sobre a maior goleada da história do Flamengo.

Maior goleada da história do Flamengo

O duelo aconteceu no dia 3 de maio de 1912, no campo da Rua Campos Sales, e ficou marcado como um divisor de águas. Foi a primeira vez que o Flamengo disputou um jogo oficial de futebol, e a equipe já mostrava que tinha nascido para ser grande. Com um ataque avassalador e uma torcida curiosa para ver o novo time, o Rubro-Negro impôs um ritmo muito acima dos padrões da época, encantando os presentes e estampando seu nome nos jornais do dia seguinte.

A goleada foi tamanha que ainda hoje permanece registrada como o placar mais elástico da história do clube em competições oficiais. Foram 15 gols em 90 minutos, um feito impressionante em qualquer era. O Mangueira, uma equipe modesta mas tradicional nos primórdios do futebol carioca, foi incapaz de conter o ímpeto rubro-negro. O Flamengo apresentava à cidade seu novo símbolo: o Manto Sagrado, que dali em diante seria temido em todo o país.

Aquela partida não apenas marcou o início de um novo esporte para o clube — ela inaugurou uma filosofia. Desde então, o Flamengo transformou a paixão em sua principal força, combinando técnica, torcida e emoção. A vitória de 1912 é o ponto de partida de uma narrativa de superação e conquistas que atravessaria o século XX e se manteria viva até os dias atuais, com títulos nacionais e continentais.

Mais do que um placar histórico, o 15 a 2 sobre o Mangueira simboliza o nascimento do mito. Um jogo que definiu o que seria o Flamengo: competitivo, ofensivo e movido pela paixão da Nação Rubro-Negra.

O nascimento do futebol rubro-negro: quando o remo deu lugar à bola

Até 1911, o Flamengo era exclusivamente um clube de remo. Suas cores, o vermelho e o preto, já simbolizavam força e determinação nas águas da Baía de Guanabara. Foi nesse cenário que surgiu o embrião do time de futebol. Uma cisão no Fluminense — envolvendo jogadores que discordavam da diretoria tricolor — levou parte do elenco a migrar para o Flamengo, fundando o novo departamento esportivo.

Entre os fundadores do futebol rubro-negro estavam Alberto Borgerth, Píndaro e Gustavo de Carvalho, nomes que seriam fundamentais para consolidar o projeto. A estreia oficial, em 1912, já mostrava o potencial de uma equipe que unia talento e entrosamento. A vitória por 15 a 2 sobre o Mangueira, logo no primeiro jogo, foi um prenúncio do que viria: o Flamengo estava destinado a dominar os campos assim como dominava as águas.

O massacre sobre o Mangueira e a afirmação do Manto Sagrado

A goleada histórica aconteceu sob forte calor no campo do América, em Campos Sales. O Flamengo entrou em campo vestindo o uniforme que se tornaria lendário — as faixas horizontais vermelhas e pretas, apelidadas de "Cobra Coral". Desde os primeiros minutos, o domínio foi absoluto. O ataque rubro-negro, liderado por Amarante e Gustavo, impôs uma intensidade inédita no futebol carioca da época.

A cada gol, a torcida vibrava como se presenciasse algo maior do que uma simples vitória. E de fato era. O 15 a 2 representou a estreia de um símbolo: o Manto Sagrado. A camisa, o escudo e a postura vencedora formaram a identidade de um clube que se tornaria paixão nacional. O placar descomunal virou manchete em todos os jornais da capital, e o Flamengo passou a ser reconhecido como uma nova potência esportiva.

A partir daquela tarde de 1912, o clube conquistou não só sua primeira vitória, mas também o coração do povo. O futebol, até então elitizado, começava a ganhar novos contornos populares, e o Flamengo seria o principal condutor dessa transformação.

De estreante a gigante: o legado do 15 a 2 para a história do Flamengo

A goleada sobre o Mangueira é um dos capítulos mais importantes da história rubro-negra. Ela representa a transição do Flamengo de um clube de regatas para uma instituição poliesportiva e, principalmente, o nascimento de uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. O estilo ofensivo e a sede por vitórias que apareceram naquele primeiro jogo se tornaram marcas permanentes da equipe ao longo das décadas.

Nos anos seguintes, o Flamengo continuaria a colecionar títulos e ídolos. De Leônidas a Zico, de Romário a Gabigol, todos carregaram o espírito do time que começou goleando por 15 a 2. A vitória sobre o Mangueira não foi apenas um marco estatístico — foi o embrião de uma mentalidade vencedora e popular que moldou o clube.

Mais de 110 anos depois, o resultado segue insuperável. Nenhuma outra partida oficial do Flamengo superou aquele placar, e dificilmente o fará. O jogo permanece como um monumento histórico, lembrado sempre que o clube celebra sua fundação no futebol.