Ceará terá dois retornos importantes contra o Internacional; veja
Alvinegro recebe os gaúchos na quinta-feira (20), pelo Brasileirão
O Ceará vem de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa, pela 33ª rodada do Brasileirão. Em pausa por conta da Data Fifa, o próximo compromisso da equipe será na quinta-feira (20), contra o Internacional, na Arena Castelão. O técnico Léo Condé terá dois retornos importantes para o confronto.
Um deles é o meio-campista Vina, que ficou de fora por conta do acúmulo de cartões amarelos. Diante do Corinthians, Condé optou por escalar um trio com Lucas Mugni, Vinícius Zanocelo e Dieguinho no meio. Ainda que ofereça menos marcação, Vina deve retornar ao time titular.
O outro retorno é o do atacante Pedro Raul, que não jogou no domingo (9) por questões contratuais - o centroavante está emprestado pelo Corinthians. Pedro Henrique atuou em seu lugar no duelo em questão, com Galeano e o improvisado Rafael Ramos pelos lados.
O meio-campista Fernando Sobral também foi ausência na última rodada, já que apresentou uma lesão no músculo adutor direito. Assim, sua presença diante dos gaúchos é incerta.
Jogando em casa contra uma equipe que não vive bom momento, é possível que o Alvinegro adote uma postura de mais ofensividade. Apesar de ter a quinta melhor defesa do Brasileirão, o ataque do Ceará é o quarto pior no torneio nacional.
Próximo jogo do Ceará
Após a vitória diante do Corinthians, o Ceará voltará a campo na quinta-feira (20), em casa, contra o Internacional. A partida pelo Brasileirão terá início às 21h30 (de Brasília).
