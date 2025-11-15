A atuação do Palmeiras foi marcada por eficiência e organização, neutralizando o ataque do Santos.

O 23 de maio de 2004 ficou marcado como uma das tardes mais memoráveis do Palmeiras em clássicos na Vila Belmiro. Recém-promovido à Série A após o acesso do ano anterior, o time alviverde deu uma aula de eficiência e velocidade, goleando o Santos por 4 a 0, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! relembra Santos 0 x 4 Palmeiras no Brasileirão 2004.

Sob o comando interino de Wilson Coimbra, o Palmeiras exibiu uma performance perfeita, neutralizando o setor criativo santista e aproveitando com precisão as oportunidades criadas. O destaque foi o atacante Vágner Love, que marcou dois gols e participou diretamente de outro, mostrando por que era considerado uma das grandes revelações do futebol brasileiro naquele momento.

Do outro lado, o Santos de Vanderlei Luxemburgo, atual campeão brasileiro, viveu uma tarde desastrosa — marcada por erros defensivos, apatia no ataque e vaias da torcida na Vila Belmiro.

Santos 0 x 4 Palmeiras no Brasileirão 2004

O contexto: o reencontro dos rivais

O clássico carregava expectativa. O Santos, campeão de 2002 e 2004, ainda ostentava um elenco estrelado com Robinho, Diego, Elano e Deivid, enquanto o Palmeiras voltava à elite após um período difícil. Mas o favoritismo santista caiu por terra já nos minutos iniciais.

O Palmeiras entrou em campo organizado, compacto e com um meio-campo combativo, liderado por Magrão e Marcinho Guerreiro. A estratégia era clara: pressão na marcação, transição rápida e ataques letais com Darío Muñoz e Vágner Love. O Santos, por sua vez, sentiu a falta de intensidade. A equipe, ainda em ajuste sob Luxemburgo, tinha a posse de bola, mas sofria para transformar volume em chances reais.

O primeiro tempo: Vágner Love e Darío Muñoz desequilibram para o Palmeiras

Aos 13 minutos, veio o primeiro golpe. Após bela troca de passes no meio-campo, Vágner Love recebeu na entrada da área, girou sobre o zagueiro e finalizou com precisão, abrindo o placar: 1 a 0 Palmeiras.

O Santos tentou reagir com Elano e Deivid, mas parou na boa atuação do goleiro Sérgio e na solidez defensiva alviverde. Aos 32 minutos, o colombiano Darío Muñoz ampliou o marcador, aproveitando sobra de bola após jogada pela direita.

O Palmeiras dominava, controlava os espaços e explorava os contra-ataques com velocidade. O Santos, atordoado, não conseguia articular jogadas e foi para o intervalo sob vaias da torcida.

O segundo tempo: massacre confirmado

O retorno do intervalo manteve o roteiro. Luxemburgo lançou Robinho e Diego para tentar mudar o cenário, mas o domínio era todo palmeirense. Aos 63 minutos, Vágner Love marcou novamente, em jogada individual típica de centroavante decisivo — arrancada em velocidade, drible no zagueiro e chute firme no canto de Júlio Sérgio. O golpe final veio aos 76 minutos, quando Élson, que havia entrado no segundo tempo, aproveitou cruzamento de Corrêa e completou de cabeça: 4 a 0.

O resultado poderia ter sido ainda mais amplo. O Palmeiras teve chances de marcar o quinto, enquanto o Santos, desorganizado, parecia aceitar o destino. Foi uma atuação dominante, de equipe concentrada e disciplinada, que soube explorar cada fragilidade do adversário.

Os protagonistas

Vágner Love — o símbolo da nova geração

Com dois gols e presença constante no ataque, Vágner Love foi o nome da partida. Aos 19 anos, o atacante demonstrava força, velocidade e finalização precisa, características que em breve o levariam à Seleção Brasileira e ao futebol europeu. Na Vila, foi o dono do jogo: decisivo, agressivo e incansável.

Darío Muñoz — o complemento ideal

O colombiano Darío Muñoz viveu uma de suas melhores tardes com a camisa alviverde. Além do segundo gol, foi peça importante na movimentação ofensiva, abrindo espaços e dando opções a Vágner Love. Sua sintonia com os meias Corrêa e Adãozinho deu fluidez ao ataque.

A defesa do Palmeiras — firme e organizada

Com Nen e Leonardo Devanir no miolo de zaga, o Palmeiras anulou as principais peças do Santos. Os laterais Baiano e Lúcio foram impecáveis na cobertura, e o volante Magrão deu equilíbrio à marcação. Foi um sistema sólido, base da goleada.

Ficha técnica - Santos 0 x 4 Palmeiras no Brasileirão 2004

Santos: Júlio Sérgio; Marco Aurélio, Pereira (55'), André Luís e Léo; Claiton, Paulo Almeida, Lopes, Elano e Basílio; Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Palmeiras: Sérgio; Baiano, Leonardo Devanir, Nen e Marcinho Guerreiro; Magrão, Adãozinho, Corrêa e Lúcio; Vágner Love e Darío Muñoz. Técnico: Wilson Coimbra.

Gols:

Palmeiras: Vágner Love (13’ e 63’), Darío Muñoz (32’) e Élson (76’).

Local: Vila Belmiro (Santos/SP)

Data: 23/05/2004

Competição: Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

O impacto na campanha

O resultado teve peso duplo. Para o Palmeiras, foi a afirmação de um time que havia acabado de subir da Série B e que mostrava condições de competir de igual para igual com os gigantes da elite. Para o Santos, foi um alerta. O time, que meses depois voltaria à briga pelo título, precisou ajustar seu sistema defensivo e reencontrar o equilíbrio tático. A vitória impulsionou o Palmeiras na tabela e reforçou o moral do grupo. Vágner Love tornou-se o artilheiro da equipe na competição e consolidou seu nome como um dos grandes atacantes revelados pelo clube na década.