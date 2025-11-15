Balanço dos primeiros jogos dos Díaz no comando do Internacional

Com o empate em 2 a 2 com o Bahia, no sábado (8), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ramón e Emiliano Díaz completaram dez partidas no comando do Internacional. Da apresentação oficial da dupla, no dia 25 de setembro, até este sábado (15), os argentinos já estão há 52 dias no comando do Coloraddo. O Lance! faz um balanço dos primeiros jogos dos Díaz na casamata alvirrubra. Confira os números.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A dupla ainda tem cinco duelos pela frente este ano. Todos enfrentamentos considerados decisões pela comissão técnica, já que o Inter amarga a 15ª posição com 37 pontos, duas colocações e quatro pontos à frente do Santos, 17º e primeiro time na zona de rebaixamento.

Os primeiros dez jogos dos Díaz

Nessa curta caminhada, Ramón e Emiliano Díaz ainda não engataram uma sequência positiva, assim como tiveram apenas duas boas atuações, na terceira e na décima apresentação. Estrearam com um empate em Caxias do Sul e tiveram outra igualdade no placar no Beira-Rio. No jogo seguinte, uma esperança. Grande atuação do time no 2 a 0 sobre o Botafogo.

continua após a publicidade

Depois, porém, vieram seis jogos em que as características da temporada estiveram presentes: erros na defesa, meio sem criatividade e ataque inoperante. Resultado, quatro derrotas, um empate e apena uma vitória. Então veio a grande atuação diante do Bahia, no Beira-Rio. Só que a vitória escapou no final, como um déjà vu do resto do ano.

Os dez confrontos

27/09/2025 - Alfredo Jaconi - Juventude 1x1 Internacional 1º/10/2025 - Beira-Rio - Internacional 1x1 Corinthians 04/10/2025 - Beira-Rio - Internacional 2x0 Botafogo 15/10/2025 - Maião - Mirassol 3x1 Internacional 19/10/2025 - Beira-Rio - Internacional 2x0 Sport 22/10/2025 - Arena Fonte Nova - Bahia 1x0 Internacional 25/10/2025 - Maracanã - Fluminense 1x0 Internacional 02/11/2025 - Beira-Rio - Internacional 0x0 Atlético-MG 05/11/2025 - Barradão - Vitória 1x0 Internacional 08/11/2025 - Beira-Rio - Internacional 2x2 Bahia

Vitinho e Carbonero comemoram segundo gol contra o Botafogo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Quem jogos mais com os Díaz

Nesses dez jogos, os Díaz usaram dez escalações diferentes para iniciar as partidas. Nenhum atleta esteve em campo em todos os confrontos. O mais presente foi Vitão, nove vezes. Já Ricardo Mathias parece não ter agradado, só iniciou uma partida.

continua após a publicidade

Quem mais jogou

Vitão – 9 vezes

Bernabei, Thiago Maia. Alan Patrick, Vitinho – 8

Mercado – 7

Juninho, Bruno Gomes, Borré, Carbonero, Ivan Quaresma – 6

Bruno Henrique, Luis Otavio – 5

Anthoni, Aguirre, Victor Gabriel – 4

Óscar Romero - 3

Clayton Sampaio, Benítez, Bruno Tabata – 2

Ricardo Mathias – 1

Vitão é o jogador mais usado pelos Díaz até agora (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os esquemas táticos dos Díaz

Buscando uma forma de fazer o time se estabilizar, Ramón e Emiliano Díaz abusaram na formatação tática. Em quase todos os compromissos usaram mais de um esquema por jogo. Se pegar apenas a tática usada no início, foram seis. O mais usado foi o 3-4-3 da melhor atuação, contra o Botafogo, mas que não rendeu contra Mirassol e Sport.

Esquemas início dos jogos

3-4-3 – Botafogo, Mirassol e Sport 4-4-2 – Juventude e Corinthians 3-4-2-1 – Atlético-MG e Vitória 5-3-2 – Bahia (na Arena Fonte Nova) 4-1-4-1 – Fluminense 4-2-3-1 – Bahia (Beira-Rio)