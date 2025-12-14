menu hamburguer
Futebol Nacional

AO VIVO: Acompanhe o pré-jogo de Corinthians x Cruzeiro pela decisão na Copa do Brasil

Corinthians e Cruzeiro buscam vaga na final da Copa do Brasil

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
14:51
Atualizado há 3 minutos
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)
imagem cameraCorinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto é válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A reportagem do Lance! traz todas as informações sobre o pré-jogo que acompanha a decisão.

16h15: Torcida do Cruzeiro faz festa na Neo Química Arena antes de jogo contra o Corinthians

Em clima pacífico, a torcida do Cruzeiro está nos arredores e também com festa nos arredores na Neo Química Arena.

(Foto: Thiago Braga/ Lance!)
(Foto: Thiago Braga/ Lance!)

15h50: Veja relatos da festa do Corinthians

15h40: Torcedores sem ingresso

Alguns torcedores sem ingresso conseguiram acessar sem ingresso entraram no cerco do estádio. Com isso, entraram o portão da Dr Luís Ayres. A situação foi controlada com a polícia.

(Foto: Ulisses Lopresti)
(Foto: Ulisses Lopresti)

15h35: Torcida do Cruzeiro presente

A torcida do Cruzeiro está chegando na Neo Química Arena.

(Foto: Thiago Braga/ Lance!)
(Foto: Thiago Braga/ Lance!)

15h05: Mosaico será montado na Neo Química Arena

As arquibancadas da Neo Química Arena receberão um mosaico. Os torcedores dos setores Leste Superior e Leste Inferior foram orientados a erguer as tiras de plástico distribuídas assim que a equipe iniciar a entrada em campo, mantendo-as abertas até o início da descida do mosaico. A iniciativa faz parte do esforço para transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão, incentivar a participação durante os 90 minutos e empurrar o Timão em busca da vitória.

(Foto: Thiago Braga/ Lance!)
(Foto: Thiago Braga/ Lance!)

15h00: Organizada do Corinthians é liberada e estará no estádio contra o Cruzeiro

A torcida organizada Gaviões da Fiel estará liberada para acompanhar o Corinthians no jogo deste domingo (14), contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A recomendação do Ministério Público (MP-SP) que restringia a presença da organizada foi suspensa, permitindo o retorno da torcida aos estádios de forma temporária.

14h45: Arthur Alvim e arredores da Neo Química Arena já cheio esperando a decisão

A bola rola às 18h, mas os arredores do estádio do Corinthians e da Arthur Alvim estão com forte movimentação de torcedores.

(Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)
(Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

