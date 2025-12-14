Torcida do Cruzeiro faz festa na Neo Química Arena antes de jogo contra o Corinthians

Maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, o Cruzeiro tem uma missão inglória neste domingo (14). A equipe celeste precisa vencer o Corinthians, fora de casa, por dois gols de diferença, para avançar à final da Copa do Brasil. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Ao menos o time mineiro poderá contar com a presença da sua torcida. A carga de 2.500 ingressos foi esgotada e os torcedores cruzeirenses chegaram à Neo Química Arena e começaram a entrar no estádio por volta das 15h40. Mesmo após a derrota no jogo de ida, os cruzeirenses demonstraram confiança na virada e na classificação.

No sábado, torcedores celestes já haviam demonstrado seu amor incondicional pelo Cruzeiro ao marcarem presença no último treino da equipe antes da decisão deste domingo. O Cruzeiro abriu as portas da Toca da Raposa para que os torcedores pudessem dar seu apoio aos jogadores, repetindo a estratégia que o clube adotou antes do confronto contra o rival Atlético-MG, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Opções de Jardim: provável escalação do Cruzeiro contra o Corinthians

Na última quarta-feira (10), o Cruzeiro foi derrotado pelo Corinthians, por 1 a 0, gol de Memphis Depay, e perdeu a chance de ter a vantagem no confronto. O vencedor de Corinthians e Cruzeiro vai enfrentar o ganhador de Fluminense e Vasco. Na primeira partida, o Vasco ganhou por 2 a 1 e tem a vantagem do empate no jogo deste domingo.