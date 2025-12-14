Quem está pendurado para Corinthians x Cruzeiro?

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na noite deste domingo (14), pela semifinal da Copa do Brasil. Para o duelo decisivo, os dois lados têm pendurados, mas a Raposa além disso, ainda tem dois grandes desfalques no time titular.

O jogo será às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Para se classificar para a final, os mineiros precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença, ou por um para levar a disputa para os pênaltis.

Quem está pendurado no Corinthians?

No lado Alvinegro, o técnico Dorival Júnior tem cinco atletas pendurados, sendo a maioria da defesa, são eles: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Maycon e Rodrigo Garro.

O goleiro recebeu cartão amarelo no primeiro jogo da competição, contra o Novorizontino, e no primeiro jogo contra a Raposa. O zagueiro também foi amarelado no jogo de ida, e no primeiro confronto com o Athletico-PR.

Ainda na linha de defesa, Matheuzinho foi punido nos dois jogos contra o Furacão. Maycon foi amarelado no jogo de volta contra o Novorizontino e frente ao Cruzeiro. Enquanto isso, Garro recebeu cartões amarelos nos dois clássicos contra o Palmeiras.

Com as dúvidas de Dorival Júnior, uma provável escalação do Corinthians contra o Cruzeiro vem com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão).

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: LUCIANO BREW/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Quem está pendurado no Cruzeiro?

Para o confronto decisivo na Neo Química Arena, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Lucas Romero e Lucas Villalba. Mas se conquistar a classificação, o Cabuloso deve ficar de olho nos pendurados de sua equipe.

Para o duelo desta tarde, quatro atletas da Raposa estão pendurados: o atacante Kaio Jorge, o lateral-direito William, o zagueiro Fabrício Bruno e o meio-campista Matheus Pereira.

O camisa 19 do Cruzeiro recebeu cartões amarelos contra o CRB, no jogo de ida, e no primeiro jogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV. William também foi amarelado neste clássico, e no jogo de volta contra o Vila Nova.

Fabrício Bruno ficou pendurado no primeiro jogo contra o Corinthians. Antes, o zagueiro havia recebido um amarelo no jogo de volta contra o CRB. Enquanto Matheus Pereira também recebeu cartão contra o Timão, e antes, contra o Vila Nova, no jogo em Goiânia.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Sem Lucas Villalba e Lucas Romero, o técnico Leonardo Jardim irá definir o time apenas horas antes do duelo contra o Corinthians. No entanto, há uma tendência de que Jonathan Jesus ganhe mais uma oportunidade. Na posição de volante, Walace é o favorito, mas Matheus Henrique também pode aparecer como titular. Ryan Guilherme corre por fora.

Sendo assim, uma provável escalação do Cruzeiro vem com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Walace (Matheus Henrique), Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Arroyo.