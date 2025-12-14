Corinthians ou Cruzeiro? Veja quem possui elenco mais valioso
Raposa possui elenco ligeiramente mais valioso
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians vai receber o Cruzeiro neste domingo (14), às 18h, para decisão da semifinal da Copa do Brasil. O jogo começa com um resultado favorável ao clube paulista, que venceu a Raposa por 1 a 0 na última quarta-feira. Veja quanto vale cada elenco e qual clube possui um plantel mais valioso.
AO VIVO: Acompanhe o pré-jogo de Corinthians x Cruzeiro pela decisão na Copa do Brasil
Futebol Nacional
Quem está pendurado para Corinthians x Cruzeiro?
Futebol Nacional
Organizada do Corinthians é liberada e estará no estádio contra o Cruzeiro
Corinthians
Começando pelo dono da casa, o Corinthians detém uma equipe avaliada em 114,50 milhões de euros (R$ 728,22 milhões), enquanto o Cruzeiro possui um plantel estimado em 139,20 milhões de euros (R$ 885,31 milhões).
Confira os 15 jogadores mais valiosos do Corinthians:
- Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 139,92 milhões)
- Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões)
- Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
- Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
- Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 50,88 milhões)
- Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 50,88 milhões)
- Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Talles Magno – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
- Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
- Raniele – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
- Ryan – 2,5 milhões de euros (R$ 15,90 milhões)
- Tchoca – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
- José Martínez – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
- Maycon – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
- Cacá – 1,7 milhão de euros (R$ 10,81 milhões)
Confira os 15 jogadores mais valiosos do Cruzeiro:
- Kaio Jorge – 22 milhões de euros (R$ 139,92 milhões)
- Matheus Pereira – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões)
- Fabrício Bruno – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
- Luis Sinisterra – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
- Kaiki – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
- Christian – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
- Keny Arroyo – 9 milhões de euros (R$ 57,24 milhões)
- Kauã Prates – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- João Marcelo – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
- William – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
- Walace – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
- Matheus Henrique – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
- Gabriel Barbosa – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões)
- Marquinhos – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões)
- Wanderson – 3,5 milhões de euros (R$ 22,26 milhões)
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Onde assistir a Corinthians e Cruzeiro?
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, terá transmissão do Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV. ➡️Clique para assistir no Premiere.
- Matéria
- Mais Notícias