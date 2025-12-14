menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Corinthians ou Cruzeiro? Veja quem possui elenco mais valioso

Raposa possui elenco ligeiramente mais valioso

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 14/12/2025
15:30
Hugo Souza e Cássio (Foto: Reprodução/Lucas Bubols/Cruzeiro)
imagem cameraHugo Souza e Cássio (Foto: Reprodução/Lucas Bubols/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians vai receber o Cruzeiro neste domingo (14), às 18h, para decisão da semifinal da Copa do Brasil. O jogo começa com um resultado favorável ao clube paulista, que venceu a Raposa por 1 a 0 na última quarta-feira. Veja quanto vale cada elenco e qual clube possui um plantel mais valioso.

continua após a publicidade

Começando pelo dono da casa, o Corinthians detém uma equipe avaliada em 114,50 milhões de euros (R$ 728,22 milhões), enquanto o Cruzeiro possui um plantel estimado em 139,20 milhões de euros (R$ 885,31 milhões).

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Corinthians:

    1.
  1. Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 139,92 milhões)
    2. 2.
  2. Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões)
    3. 3.
  3. Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
    4. 4.
  4. Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
    5. 5.
  5. Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 50,88 milhões)
    6. 6.
  6. Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 50,88 milhões)
    7. 7.
  7. Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    8. 8.
  8. Talles Magno – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
    9. 9.
  9. Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
    10. 10.
  10. Raniele – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
    11. 11.
  11. Ryan – 2,5 milhões de euros (R$ 15,90 milhões)
    12. 12.
  12. Tchoca – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
    13. 13.
  13. José Martínez – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
    14. 14.
  14. Maycon – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
    15. 15.
  15. Cacá – 1,7 milhão de euros (R$ 10,81 milhões)

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Cruzeiro:

    1.
  1. Kaio Jorge – 22 milhões de euros (R$ 139,92 milhões)
    2. 2.
  2. Matheus Pereira – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões)
    3. 3.
  3. Fabrício Bruno – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
    4. 4.
  4. Luis Sinisterra – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
    5. 5.
  5. Kaiki – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
    6. 6.
  6. Christian – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
    7. 7.
  7. Keny Arroyo – 9 milhões de euros (R$ 57,24 milhões)
    8. 8.
  8. Kauã Prates – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    9. 9.
  9. João Marcelo – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
    10. 10.
  10. William – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
    11. 11.
  11. Walace – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
    12. 12.
  12. Matheus Henrique – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões)
    13. 13.
  13. Gabriel Barbosa – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões)
    14. 14.
  14. Marquinhos – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões)
    15. 15.
  15. Wanderson – 3,5 milhões de euros (R$ 22,26 milhões)
Kaio Jorge contra o Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge contra o Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Onde assistir a Corinthians e Cruzeiro?

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, terá transmissão do Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV. ➡️Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias