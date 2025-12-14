Corinthians ou Cruzeiro? Veja quem possui elenco mais valioso

O Corinthians vai receber o Cruzeiro neste domingo (14), às 18h, para decisão da semifinal da Copa do Brasil. O jogo começa com um resultado favorável ao clube paulista, que venceu a Raposa por 1 a 0 na última quarta-feira. Veja quanto vale cada elenco e qual clube possui um plantel mais valioso.

Começando pelo dono da casa, o Corinthians detém uma equipe avaliada em 114,50 milhões de euros (R$ 728,22 milhões), enquanto o Cruzeiro possui um plantel estimado em 139,20 milhões de euros (R$ 885,31 milhões).

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Corinthians:

1 . Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 139,92 milhões) 2 . Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões) 3 . Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões) 4 . Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões) 5 . Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 50,88 milhões) 6 . Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 50,88 milhões) 7 . Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões) 8 . Talles Magno – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões) 9 . Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões) 10 . Raniele – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões) 11 . Ryan – 2,5 milhões de euros (R$ 15,90 milhões) 12 . Tchoca – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões) 13 . José Martínez – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões) 14 . Maycon – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões) 15 . Cacá – 1,7 milhão de euros (R$ 10,81 milhões)

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Cruzeiro:

1 . Kaio Jorge – 22 milhões de euros (R$ 139,92 milhões) 2 . Matheus Pereira – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões) 3 . Fabrício Bruno – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões) 4 . Luis Sinisterra – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões) 5 . Kaiki – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões) 6 . Christian – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões) 7 . Keny Arroyo – 9 milhões de euros (R$ 57,24 milhões) 8 . Kauã Prates – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões) 9 . João Marcelo – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões) 10 . William – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões) 11 . Walace – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões) 12 . Matheus Henrique – 4,5 milhões de euros (R$ 28,62 milhões) 13 . Gabriel Barbosa – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões) 14 . Marquinhos – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões) 15 . Wanderson – 3,5 milhões de euros (R$ 22,26 milhões)

Kaio Jorge contra o Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Onde assistir a Corinthians e Cruzeiro?

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, terá transmissão do Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV.