Organizada do Corinthians é liberada e estará no estádio contra o Cruzeiro

A torcida organizada Gaviões da Fiel estará liberada para acompanhar o Corinthians no jogo deste domingo (14), contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A recomendação do Ministério Público (MP-SP) que restringia a presença da organizada foi suspensa, permitindo o retorno da torcida aos estádios de forma temporária.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians não perde em casa na Copa do Brasil desde 2021; veja os números

A liberação foi confirmada em nota divulgada pelos próprios Gaviões da Fiel. Com a suspensão da recomendação, a organizada poderá ocupar as arquibancadas com faixas, instrumentos e vestimentas, retomando a participação nos jogos do Corinthians como mandante.

A Gaviões também menciona a atuação do 2º Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corinthians, da Federação Paulista de Futebol e de outras autoridades envolvidas nas tratativas que permitiram a suspensão da medida.

continua após a publicidade

A liberação tem caráter temporário, e a organizada afirmou que seguirá participando das negociações relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com o objetivo de obter a revogação definitiva da punição.

A decisão anterior

Decisão

A punição foi imposta pela FPF (Federação Paulista de Futebol), após recomendação do Ministério Público de São Paulo. A indicação do órgão foi motivada uma briga entre torcedores de Corinthians e São Paulo, ocorrida no dia 20 de novembro, na capital paulista. O clube alvinegro Corinthians se manifestou publicamente insatisfação com a decisão, classificada como desproporcional, e afirmou que a reversão depende de nova indicação do Ministério Público.

continua após a publicidade

- Entendo que a forma como a punição foi conduzida carece de maior investigação e equilíbrio. Recentemente a torcida assinou um termo de ajustamento de conduta e desde então cumpre rigorosamente com suas obrigações, seja na Neo Química Arena, seja como torcida visitante. Sua presença nas arquibancadas junto às demais torcidas é parte essencial da atmosfera que identifica e alimenta o Corinthians, inspira atletas e transforma jogos em verdadeiros espetáculos populares - diz parte da nota assinada por Osmar Stabile, presidente do clube alvinegro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians