Ao assumir Corinthians, Dorival terá treinado 14 dos 20 clubes da Série A; Veja números

Na última sexta-feira (25), o Corinthians acertou a contratação do treinador Dorival Júnior. Quando for anunciado, o timão se tornará o 14º clube da atual série A do Campeonato Brasileiro a ser comandado pelo técnico. O Lance! separou os números das passagens do treinador.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a carreira, Dorival só não esteve na liderança de seis clubes do Brasileirão A: Botafogo, Bragantino, Mirassol, Grêmio, Vitória e Bahia.

Entre os comandados pelo treinador, estão: Fortaleza, Juventude, Sport, Cruzeiro, Vasco, Santos, Atlético-Mg, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Ceará.

continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, Dorival foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, em 2022, com o Flamengo. Já com o Cruzmaltino, foi campeão brasileiro da Série B, em 2009.

Com o tricolor paulista e o peixe, o treinador conquistou a Copa do Brasil em 2023 e 2010, respectivamente. No Inter, venceu a Recopa Sul-Americana em 2011.

continua após a publicidade

👀Confira os números de Dorival nos clubes

Fortaleza (2004-2005): 25 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 4 derrotas.

Juventude (2005): 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Sport (2006): 37 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 8 derrotas.

Cruzeiro (2007-2008): 40 jogos, 19 vitórias, 6 empates e 15 derrotas.

Vasco (2009): 38 jogos, 22 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. / (2013): 25 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 11 derrotas.

Santos (2009/2010): 57 jogos, 36 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. / (2015-2017): 127 jogos, 74 vitórias, 25 empates e 28 derrotas.

Atlético-Mg (2010-2011): 52 jogos, 25 vitórias, 11 empates e 16 derrotas.

Internacional (2011-2012): 64 jogos, 33 vitórias, 19 empates e 12 derrotas.

Flamengo (2012-2013): 37 jogos, 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. / (2018): 12 partidas, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. / (2022): 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas.

Fluminense (2013): 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Palmeiras (2015): 20 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas.

São Paulo (2017-2018): 40 jogos, 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. / (2023): 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.

Ceará (2022): 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

Dorival Junior já comandou o São Paulo. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Corinthians acerta a contratação do técnico Dorival Júnior

O Corinthians acertou a contratação do técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira (25). O técnico assume o Timão pela primeira vez na carreira e ocupa o cargo que estava vago desde a saída de Ramón Díaz. O contrato é válido até dezembro de 2026.

A contratação foi concretizada após duas reuniões entre Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e o treinador, em Florianópolis. Dorival Júnior gostou do projeto apresentado pelo Timão e assinou contrato até o final de 2026, quando termina a gestão de Augusto Melo.

O último trabalho de Dorival Júnior foi na Seleção Brasileira, entre 2024 e 2025. Ao todo foram 16 jogos, sete vitórias, sete empates e duas derrotas. A trajetória do treinador acabou após uma derrota por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa.