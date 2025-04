Na espera por Dorival Júnior, Corinthians busca fim de jejum contra o Flamengo

O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo (27), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Será a última partida do Timão antes da chegada de Dorival Júnior, que acertou com a diretoria para ser o novo treinador da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O clube alvinegro será comandado interinamente por Orlando Ribeiro. O treinador da equipe sub-20 esteve à beira do campo nas vitórias do Corinthians sobre Sport, pelo Brasileirão, e Racing, na Sul-Americana.

O Timão teve dificuldades para vencer os adversários e alcançou resultados magros, 2 a 1 na competição nacional, e 1 a 0 na Sul-Americana. Contra o Flamengo, a equipe terá a missão de quebrar um jejum que dura dois anos.

continua após a publicidade

A última vitória do Corinthians sobre a equipe carioca atuando no Maracanã foi no Brasileirão de 2022, por 2 a 1. Na época, o treinador do Timão era Vítor Pereira e Yuri Alberto marcou dois gols. No comando do Flamengo estava justamente Dorival Júnior. Desde então foram três derrotas em três partidas por Brasileirão e Copa do Brasil.

Últimas partidas do Corinthians contra o Flamengo no Rio de Janeiro

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil 2024

Flamengo 2 x 0 Corinthians - Brasileirão 2024

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Brasileirão 2023

Hugo Souza volta a entrar em campo pelo Brasileirão no confronto contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Escalação

O Timão entra em campo na nona colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe pode subir para a quinta posição em caso de vitória e se consolidar na luta por uma vaga na Libertadores. Para isso, Orlando Ribeiro deve manter a base que venceu os dois últimos jogos.

continua após a publicidade

O treinador não terá Rodrigo Garro à disposição, que segue se tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Hugo Souza, que atuou contra o Racing, deve voltar a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro.

A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis e Yuri Alberto.