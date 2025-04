Corinthians acerta a contratação do técnico Dorival Júnior

O Corinthians acertou a contratação do técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira (25). O técnico assume o Timão pela primeira vez na carreira e ocupa o cargo que estava vago desde a saída de Ramón Díaz. O contrato é válido até dezembro de 2026.

A contratação foi concretizada após duas reuniões entre Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e o treinador, em Florianópolis. Dorival Júnior gostou do projeto apresentado pelo Timão e assinou contrato até o final de 2026, quando termina a gestão de Augusto Melo.

O último trabalho de Dorival Júnior foi na Seleção Brasileira, entre 2024 e 2025. Ao todo foram 16 jogos, sete vitórias, sete empates e duas derrotas. A trajetória do treinador acabou após uma derrota por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa.

Os últimos trabalhos no futebol brasileiro credenciam o treinador ao cargo no Corinthians. No Flamengo, em 2022, conquistou a Copa do Brasil e Libertadores. No ano seguinte, sagrou-se campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo.

Dorival Júnior acertou com o Corinthians e é o novo treinador da equipe (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Corrida pelo técnico

Dorival Júnior sempre esteve aberto a negociar com o Timão. Após a saída de Ramón Díaz, foi contatado por intermediários da diretoria alvinegra e aceitou iniciar as tratativas. Entretanto, o Corinthians priorizou Tite, chegou a acertar, mas o treinador retrocedeu para cuidar de sua saúde mental e física.

Com a negativa do ex-treinador, Dorival Júnior voltou a ser a bola da vez. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, se encontrou com o treinador em Santa Catarina. Após dois dias de tratativas, o técnico acertou com o Timão.

O anúncio do novo treinador foi feito justamente no dia do aniversário de Dorival Júnior, que completa 63 anos neste dia 25 de abril.