Cauly se destaca contra o Coritiba e confirma boa movimentação no mercado do São Paulo

O São Paulo teve um protagonista na vitória contra o Coritiba nesta quarta-feira (25) pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que aconteceu no Couto Pereira. Na vitória por 1 a 0, Cauly foi o nome de destaque.

Ao converter o pênalti, marcou o único gol do confronto, em seu primeiro jogo como titular. O meia foi a contratação mais recente desta janela. Em números, o bom jogo se justifica. De acordo com dados do Sofascore, foram 83 minutos em campo que além de um gol, finalizou duas vezes, ambas no alvo, e distribuiu quatro passes decisivos, sendo peça importante na construção ofensiva.

Mostrou qualidade na bola longa, com 100% de aproveitamento nos lançamentos, além de 82% de acerto nos passes. Também contribuiu pelos lados, com dois cruzamentos certos, e foi eficiente no um contra um, acertando três dos quatro dribles que tentou. Sem a bola, manteve intensidade, com cinco bolas recuperadas, duas interceptações e quatro duelos ganhos ao longo da partida.

(Foto: JoÃ£o Heim/Zimel Press/Gazeta Press)

Cauly confirma boa movimentação no mercado

Mesmo que seja seu primeiro jogo como titular e o segundo com a camisa do Tricolor, Cauly mostrou algo que já estava sendo explícito: o acerto da diretoria na busca por reforços. Ao todo, foram cinco negociações trazidas neste ano, mas com jogadores que estão chamando atenção e se destacando.

Danielzinho e Lucas Ramon são exemplos. Os dois tem conquistado espaço, e inclusive, foram poupados contra o Coritiba justamente pela alta minutagem. Matheus Dória chegou como reforço para a zaga e tem sido opções em alguns jogos. Carlos Coronel, que chegou como reserva do Rafael, foi o único que ainda não estreou.

Mas a contratação de Cauly mostra como uma estratégia pode funcionar. O meia estava sem espaço no Bahia, mesmo após temporadas de destaque, e chegou sem custo algum - assim como os casos citados anteriormente. Se somar estes dois jogos até o momento, mostrou eficiência nas finalizações, com duas tentativas e ambas no alvo, além de três dribles certos.

Também apresentou bom aproveitamento nos passes, acertando 24 de 29, incluindo 100% de precisão nas bolas longas. Sem a bola, contribuiu com cinco recuperações e venceu quatro dos 11 duelos disputados.