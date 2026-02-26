menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo vê dificuldade no ataque como ponto alto para correção de Anselmi

Glorioso foi bem no primeiro tempo, mas repetiu alto número de chances claras desperdiçadas

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
06:00
Matheus Martins não vive boa fase no ataque do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
imagem cameraMatheus Martins não vive boa fase no ataque do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
O Botafogo não convenceu, mas venceu e avançou de fase na Libertadores para enfrentar o Barcelona-EQU na terceira fase preliminar. Contra o Nacional Potosí, na última quarta-feira (25), no Nilton Santos, ficou a sensação de uma equipe que precisará de muito trabalho no terço final do gramado para converter em gols o alto número de chances criadas.

➡️ Anselmi diz que Potosí 'dificultou' classificação do Botafogo na Libertadores

Assim como na altitude de cerca de 4 mil metros de Potosí, na partida de ida, o Botafogo, desta vez no Nilton Santos, empilhou chances claras desperdiçadas. O 2 a 0 magro diante do frágil time boliviano fez a equipe deixar o gramado sob misto de aplausos e vaias por parte dos torcedores.

Na primeira etapa, o Botafogo teve volume de jogo e oportunidade para ir para o intervalo com uma goleada. Além das três bolas na trave defendida pelo goleiro Galindo, do Nacional, foram duas chances claras desperdiçadas por Matheus Martins e uma por Jordan Barrera, que errou domínio em contra-ataque quando sairia sozinho contra o arqueiro adversário.

Atuando como referência, um "falso 9", Matheus Martins tem a facilidade de flutuar e arrancar nas costas das defesas devido às características de velocidade. Falta ao camisa 11, no entanto, o famoso "faro de gol". A fase não é boa.

Botafogo tem queda brusca de produtividade

O 2 a 0 deixou no ar a sensação de confronto resolvido devido à fragilidade do Nacional, que, no fim, levou muito perigo e acertou a trave de Léo Linck. Quando foi à frente no segundo tempo, o Botafogo acumulou erros diante de uma defesa desorganizada e que dava muitas brechas na transição.

O técnico Martín Anselmi terá como missão para os próximos confrontos decisivos pela Libertadores fazer o Botafogo funcionar no terço final. Seja com Montoro, Jordan Barrera e Matheus Martins, ou com as entradas de Arthur Cabral, Artur e Joaquín Correa. Há o caminho, mas falta performar melhor.

Na terceira fase da Libertadores, o Botafogo irá enfrentar o Barcelona-EQU, que eliminou o Argentinos Juniors nos pênaltis fora de casa. A primeira partida será disputada na próxima quarta-feira (4), em Guayaquil, e a volta no Nilton Santos, no dia 11. Quem avançar irá à fase de grupos.

Antes, no sábado (28), o Alvinegro irá a campo para confirmar a vaga na final da Taça Rio do Campeonato Carioca, novamente no Nilton Santos. No primeiro duelo com o Boavista, o Glorioso venceu pelo placar de 2 a 0.

Botafogo venceu o Nacional Potosí por 2 a 0 (Foto: Mauro Pimental/AFP)
Botafogo venceu o Nacional Potosí por 2 a 0 (Foto: Mauro Pimental/AFP)

