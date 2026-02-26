Botafogo vê dificuldade no ataque como ponto alto para correção de Anselmi

O Botafogo não convenceu, mas venceu e avançou de fase na Libertadores para enfrentar o Barcelona-EQU na terceira fase preliminar. Contra o Nacional Potosí, na última quarta-feira (25), no Nilton Santos, ficou a sensação de uma equipe que precisará de muito trabalho no terço final do gramado para converter em gols o alto número de chances criadas.

Assim como na altitude de cerca de 4 mil metros de Potosí, na partida de ida, o Botafogo, desta vez no Nilton Santos, empilhou chances claras desperdiçadas. O 2 a 0 magro diante do frágil time boliviano fez a equipe deixar o gramado sob misto de aplausos e vaias por parte dos torcedores.

Na primeira etapa, o Botafogo teve volume de jogo e oportunidade para ir para o intervalo com uma goleada. Além das três bolas na trave defendida pelo goleiro Galindo, do Nacional, foram duas chances claras desperdiçadas por Matheus Martins e uma por Jordan Barrera, que errou domínio em contra-ataque quando sairia sozinho contra o arqueiro adversário.

Atuando como referência, um "falso 9", Matheus Martins tem a facilidade de flutuar e arrancar nas costas das defesas devido às características de velocidade. Falta ao camisa 11, no entanto, o famoso "faro de gol". A fase não é boa.

Botafogo tem queda brusca de produtividade

O 2 a 0 deixou no ar a sensação de confronto resolvido devido à fragilidade do Nacional, que, no fim, levou muito perigo e acertou a trave de Léo Linck. Quando foi à frente no segundo tempo, o Botafogo acumulou erros diante de uma defesa desorganizada e que dava muitas brechas na transição.

O técnico Martín Anselmi terá como missão para os próximos confrontos decisivos pela Libertadores fazer o Botafogo funcionar no terço final. Seja com Montoro, Jordan Barrera e Matheus Martins, ou com as entradas de Arthur Cabral, Artur e Joaquín Correa. Há o caminho, mas falta performar melhor.

Na terceira fase da Libertadores, o Botafogo irá enfrentar o Barcelona-EQU, que eliminou o Argentinos Juniors nos pênaltis fora de casa. A primeira partida será disputada na próxima quarta-feira (4), em Guayaquil, e a volta no Nilton Santos, no dia 11. Quem avançar irá à fase de grupos.

Antes, no sábado (28), o Alvinegro irá a campo para confirmar a vaga na final da Taça Rio do Campeonato Carioca, novamente no Nilton Santos. No primeiro duelo com o Boavista, o Glorioso venceu pelo placar de 2 a 0.

Botafogo venceu o Nacional Potosí por 2 a 0 (Foto: Mauro Pimental/AFP)

