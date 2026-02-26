Fluminense perde dois titulares por lesão

O Fluminense terminou a partida contra o Palmeiras nesta quarta-feira (25), pelo Brasileirão, sem dois pilares do meio-campo: Lucho Acosta e Facundo Bernal. O volante saiu ainda no primeiro tempo com problema no joelho direito. O meia foi substituído no intervalo, com lesão muscular no glúteo.

Bernal e Acosta são pilares do time titular do Fluminense e preocupam para a sequência de jogos. Específicamente para a partida contra o Vasco o problema fica por conta apenas de Lucho. Bernal foi expulso no jogo de ida de semifinal e está suspenso para a volta no domingo. A maior preocupação para o próximo compromisso tricolor é por conta do argentino.

O baixinho foi substituído no intervalo da partida. Lucho teve uma lesão muscular no glúteo e será examinado nas próximas horas para ter a gravidade do problema avaliado. O jogador jogou pela segunda vez consecutiva em gramado sintético, o que pode ser um intensificador de problemas musculares no glúteo e na lombar.

Suspenso contra o Vasco, Bernal preocupa para a sequência da temporada. O uruguaio assumiu a titularidade para jogar ao lado de Martinelli e vinha em ascenção com o Tricolor. A lesão aconteceu ainda na primeira etapa da partida contra o Palmeiras.

Bernal foi atingido por Vitor Roque quando ainda estava com o controle da bola. O jogador pousou o pé com pouco equilíbrio no gramado sintético durante a dividida e começou a sentir o joelho direito. Bernal seguiu correndo, mesmo mancando, para tentar recuperar a bola, que tinha sobrado para o Palmeiras. O uruguaio parou o Allan com falta e impediu o contra-ataque.

Depois da falta, Facundo levou a mão imediatamente para a parte de trás do joelho. O jovem chegou a se levantar, mas mal conseguia apoiar a perna no chão para andar. O volante ficou tentando fazer movimentos de flexão do joelho, mas mostrou dificuldade. Bernal ficou testando o arco de movimento da perna enquanto demonstrava sentir dor.

Ainda caído no gramado, Bernal recebeu atendimento e fez testes manuais com o médico para checar a integridade dos ligamentos do joelho. Na sequência o jogador foi retirado de maca. O volante saiu do carrinho e voltou para a beira do campo, mostrando que queria voltar para o jogo. O jogador, porém, foi susbtituído por Otávio. O uruguaio vai passar por exames mais profundos nas próximas horas para avaliar a integridade dos ligamentos. Há chance de ter ocorrido uma ruptura parcial ou total de um dos ligamentos.

Palmeiras x Fluminense

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, e manteve a liderança do Brasileirão. Vitor Roque, de pênalti, e Allan marcaram os gols do Alviverde, enquanto Luciano Acosta descontou para os visitantes.

O que vem por aí ?

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (1°), quando encara o Vasco, às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

