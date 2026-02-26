Análise: Cruzeiro tem mais um jogo ofuscado por erros cruciais e segue sem embalar na temporada

Mais uma vez o Cruzeiro viu a chance de embalar em 2026 escapar por erros cruciais nos minutos finais de uma partida. A equipe empatou com o Corinthians em 1 a 1 na última quarta-feira (25) e segue sem vencer na competição.

Contra o Timão, o time comandado pelo técnico Tite parecia ter conseguido minar os pontos positivos do adversário, mas não contava que a derrocada no Mineirão viria justamente por um erro.

Formação diferente

O Cruzeiro entrou em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson; Matheus Pereira, Christian e Kaio Jorge. Os últimos três em posicionamento diferente, com Kaio à esquerda, o camisa 10 centralizado e o 88 na direita.

Inicialmente, a ideia deu certo. Kaio Jorge atraiu a marcação para a lateral, abrindo espaço para o meia na entrada da área. Foi pelo meio inclusive que MP10 abriu o placar no Mineirão. Depois de jogada entre Kaio Jorge e Christian, ele recebeu e chutou no canto esquerdo.

O equilíbrio veio, mas...

Em quase todas as suas coletivas, o técnico Tite pede equilíbrio em sua equipe e, no primeiro tempo, ele apareceu. A Raposa alternou entre momentos de posse e de defesa, deixando a bola com o Corinthians e apostando nas jogadas em velocidade. Kaio Jorge chegou a ampliar, mas estava em posição de impedimento.

No segundo tempo, o ritmo do Cruzeiro baixou. O Timão passou a ter mais chances e criar mais perigo. Entretanto, até os 35 minutos, ninguém assustou Cássio. Até que William, que recebeu cartão amarelo no começo do confronto por simular um pênalti, errou um passe bloqueado por André e fez falta no jogador, sendo expulso. Instantes depois, em cobrança de escanteio, João Pedro Tchoca tomou a frente de Villalba e cabeceou para fazer 1 a 1.

William (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nos minutos finais, o confronto ficou aberto, com os dois lados tento oportunidades. Arroyo teve a melhor chance celeste, mas chutou na defesa. Após a partida, o técnico Tite viu mais um desempenho positivo com resultado negativo.

– Ela (equipe) está criando, mas ela vai se tornar efetiva. O trabalho de equipe precisa ser ritmado, melhorado, ser efetivo na frente e dar menos oportunidades atrás. O trabalho que vai proporcionar isso. Mais do que falar, é o trabalho, para que dentro do campo, as coisas possam melhorar, principalmente no Brasileiro – disse Tite.

