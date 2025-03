Durante a partida entre Náutico e América-RN, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, no Estádio dos Aflitos, a equipe visitante protagonizou um lance bizarro. Em cobrança de falta, os jogadores do Mecão esqueceram a regra e quase geraram um ataque perigoso do time adversário.

O lance

Em cobrança de falta, aos 15 minutos do primeiro tempo, o meia Souza, do América-RN, tentou cobrar uma falta, mas acabou por colocar a bola em jogo de maneira acidental ao encostar na bola. Esse erro permitiu que Hélio Borges, atacante do Náutico, que foi avisado pelo treinador Marquinhos Santos, iniciasse um contra-ataque. Embora não tenha resultado em gol, a jogada causou controvérsia e reclamações ao árbitro Fabio Augusto Santos.

Veja o lance:

Vitória do Náutico sobre o América-RN

O confronto terminou com a vitória do Náutico por 1 a 0, com gol de Patrick Allan. Esse resultado alterou a classificação no Grupo B, colocando o Náutico na vice-liderança e o América-RN caindo para a quinta posição. A próxima rodada será crucial para ambas as equipes, com o Timbu enfrentando o Bahia em Salvador e o Mecão recebendo o CSA em Natal.

