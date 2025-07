Escalações de Fluminense x Cruzeiro: Jardim opta por jovem na lateral

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, decidiu pela escalação de Kauã Prates, de apenas 16 anos, na lateral esquerda, no lugar do suspenso Kaiki, na partida desta quinta-feira (17), às 19h30, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na direita, quem joga é Fagner, já que William não se recuperou totalmente da pancada no quadril que levou na goleada sobre o Grêmio.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

O Cruzeiro, que não perde há oito rodadas, assume a liderança provisória do Brasileirão em caso de empate com o Fluminense, já que o Flamengo perdeu para o Santos por 1 a 0, na quarta-feira (16), na Vila Belmiro. Mas o clube carioca tem um jogo a menos: a partida contra o Sport, pela 12ª rodada, foi adiada devido ao Mundial de Clubes da Fifa.

Um tabu desafia o Cruzeiro nesta quinta-feira (17): a Raposa não derrota o Fluminense, no Maracanã, há 17 anos. A última vitória da Raposa sobre o Tricolor carioca no Estádio Mário Filho foi em 26 de julho de 2008, também pelo Brasileirão, por 3 a 1, de virada. Coincidentemente, o técnico da equipe carioca também era Renato Gaúcho.

Cruzeiro, de Leonardo Jardim, tenta quebrar jejum de 17 anos diante do Fluminense (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Desde então, as duas equipes se enfrentam 11 vezes no Maracanã. O Fluminense venceu oito jogos, incluindo os últimos quatro. E houve três empates. Essas partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil.

Arias se despede do Fluminense diante do Cruzeiro

O Fluminense ocupa a sétima posição do Brasileirão, com 20 pontos. O técnico Renato Gaúcho não contará com o meia Paulo Henrique Ganso, com lesão muscular na coxa direita. Mas Jhon Arias vai jogar, para se despedir da torcida, já que a transferência para o Wolverhampton, da Inglaterra, está concretizada.

O Flu está escalado para o primeiro jogo após o Mundial de Clubes com:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato; Soteldo, Arias e Cano.