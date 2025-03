Philippe Coutinho segue em processo de recuperação da lesão sofrida no duelo entre Vasco e Flamengo no último dia 8, pela semifinal do Campeonato Carioca. O meia-atacante é esperado para a estreia da equipe no Brasileirão 2025, diante do Santos, no próximo dia 30, mas continua em período de transição.

No treino desta terça-feira (18), o camisa 11 participou das atividades no campo apenas no período da manhã. Contudo, ele segue treinando com bola separado do elenco principal, conforme planejamento do departamento médico e da comissão técnica. No segundo turno do treino, à tarde, Coutinho foi preservado de ir ao campo e seguiu fazendo exercícios na parte interna do CT.

Apesar de ainda não treinar junto ao grupo cruz-maltino, a expectativa é de que o meia-atacante esteja disponível para a partida contra o Santos, no dia 30. Exames realizados após o clássico apontaram edema no músculo adutor da coxa direita e, desde então, o jogador realiza tratamento em tempo integral junto aos profissionais do DESP.

Situação de outros lesionados do Vasco

Além de Coutinho, outros atletas do Vasco se recuperam de lesões. Tchê Tchê, que contundiu o ligamento colateral medial e está em tratamento intensivo desde o pós-jogo contra o Botafogo, tem condição parecida com a do camisa 11. O volante participou do treino pela manhã e fez as atividades com bola em separado, mas não foi ao campo à tarde.

Por sua vez, Adson e Estrella já foram integrados as atividades com o grupo principal, mas também só estiveram no gramado pela manhã. Apesar disso, podem demorar mais que os companheiros para retornar aos relacionados, pois vem de maior período de inatividade. O atacante não atua desde agosto, enquanto o meio-campista está fora desde junho.

Por último, David não tem chances de voltar para o início do Brasileirão. O atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho no fim de setembr, e o prazo para a recuperação do atacante é de 8 a 10 meses. A evolução é considerada bastante positiva pelo departamento médico do Vasco, mas a expectativa é de que retorne somente no meio do ano. Atualmente, o jogador segue em fisioterapia e faz atividades leves no campo, ainda sem bola.

