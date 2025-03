Zico critica atitude de presidente da Conmebol: ‘Boca fechada é melhor’

Ídolo do Flamengo, Zico criticou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, pela fala polêmica sobre uma possível saída dos clubes brasileiros da Libertadores. O Galinho evitou cravar que a atitude do dirigente foi racista, mas apontou o histórico da entidade e relembrou o caso de Luighi, do Palmeiras, alvo de ataques no Paraguai.

— Depende do sentido. A chita era inseparável do Tarzan. Na minha época, não se levava para o lado do racismo. Levando para o lado do racismo, é uma ofensa muito grande. Espero que ele não tenha falado com esse intuito, e sim sobre a importância do futebol brasileiro. Ele deve saber muito bem, porque os últimos campeões têm sido só brasileiros — comentou Zico, durante evento da Liga Nacional de Showbol nesta terça-feira (18).

— Eu vejo por esse sentido, mas, hoje, qualquer coisa é levada para o lado do racismo. Ainda mais ele, que não tomou nenhuma atitude forte sobre o que aconteceu com o menino do Palmeiras (Luighi). Ele, de boca fechada, é melhor. Comanda melhor do que falando qualquer coisa — completou o ex-jogador.

Relembre o caso

Após o sorteio dos grupos da Libertadores na noite de segunda-feira (17), em evento na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, Alejandro Domínguez ironizou ao responder como seria o torneio sem a presença de equipes do Brasil. Segundo o presidente da entidade, a competição seria o "Tarzan", e os clubes brasileiros a macaca "Chita".

— Isso seria como o Tarzan sem a Chita, impossível! (risos) — disparou o dirigente.

