O zagueiro Rafael Tolói, que deixou o Atalanta recentemente, descartou um possível retorno ao São Paulo. Livre no mercado, em entrevista ao "ge", o jogador explicou que teria conversas avançadas com outros times, mas que isso não envolveria o time do Morumbis.

continua após a publicidade

- Tenho conversas avançadas com alguns clubes de fora e estou me preparando - explicou Rafael Tolói, que vestiu a camisa do São Paulo de 2012 a 2015.

De acordo com o jogador, ele sequer recebeu consultas de times brasileiros neste meio tempo. O atleta deixou o Atalanta no dia 30 de junho, após quase dez temporadas no futebol italiano. Para ele, o ideal no momento seria um retorno à Europa.

continua após a publicidade

- Não tive uma busca direta de um clube brasileiro, são intermediários que me procuraram, mas não tive nada oficial. O pensamento inicial seria voltar para a Europa ou outro mercado. A gente não descarta nada - completou Rafael.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Recentemente, Tolói entrou na mira do Internacional também. Porém, o staff do jogador afirmou que a equipe gaúcha não chegou a fazer nenhuma proposta, algo que foi reforçado na própria fala do zagueiro.

continua após a publicidade

➡️André Silva é direto sobre má fase do São Paulo: ‘Time tem que estar melhor’

Rafael Tolói foi vendido ao Atalanta (ITA) por R$ 11,7 milhões, São Paulo ficou com cerca de R$ 3 milhões (Foto: Reginaldo Castro)

São Paulo busca um zagueiro no mercado

O São Paulo está em busca de um zagueiro no mercado. Com a saída de Ruan, após o Tricolor não conseguir chegar em um acordo para renovar seu vínculo de empréstimo, o time conta somente com Alan Franco, Sabino, Ferraresi e Arboleda. A ideia é trazer mais um reforço para a posição.

O clube tem um planejamento definido. Com a questão financeira complicada para o lado são-paulino, sabe-se que um reforço só chega se for alguém livre no mercado ou com condições parecidas com a de Dinenno, seja por empréstimo ou um acordo que não custe tanto ao São Paulo. Além disso, o time sabe que trará alguém que tenha uma folha salarial condizente com a situação do time.

Além de um zagueiro, o São Paulo também procura um lateral-direito, para suprir a saída de Igor Vinícius.

Curtinhas do São Paulo - 17 de julho

O São Paulo se apresentou no SuperCT a partir das 11h (de Brasília). O time não terá nenhum descanso na agenda desta semana após o jogo contra o Bragantino. A equipe mira o clássico contra o Corinthians.