Ex-jogador e atual técnico do Operário-PR, Alex Souza usou as redes sociais na quarta-feira (26) para exaltar Vanderlei Luxemburgo. Aos 73 anos, o então treinador anunciou a sua aposentadoria nesta semana.

Dono de uma carreira vitoriosa no futebol, Luxemburgo trabalhou com o ex-meia em três momentos diferentes. A primeira vez foi na Seleção Brasileira (1998-2000), a segunda no Palmeiras (2002) e a terceira no Cruzeiro (2003-04).

O melhor momento da parceria entre Alex e Luxemburgo aconteceu na Raposa, com a conquista da 'tríplice coroa'. Com o meia como protagonista, tendo 64 gols em 121 partidas, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

- Mestre anunciou a sua aposentadoria. Seu legado no futebol é eterno. Seus times jamais serão esquecidos. Obrigado por tudo que fez por mim. Você salvou minha carreira e me fez acreditar que eu podia mais. O futebol te agradece. O melhor - escreveu o ex-jogador de 48 anos.

Treinador de 2021, Alex usa Luxemburgo como referência para a profissão e iria fazer estágio com ele no Palmeiras, mas foi impedido pelo início da pandemia. Depois, ele assumiu o sub-20 do São Paulo e treinou profissionalmente o Avaí e o Antalyaspor-TUR.

Na metade deste ano, Alex assumiu o Operário-PR e garantiu a permanência na Série B. No começo do mês, o comandante renovou com o Fantasma e fará o primeiro trabalho desde o início da temporada em 2026.

Luxemburgo anuncia aposentadoria

Luxemburgo anunciou que colocou um ponto final em sua trajetória como treinador na noite de segunda-feira (24). Durante o programa "Galvão e Amigos", o agora ex-técnico declarou que a atual realidade do futebol o afastou dos gramados.

De acordo com ele, a única exceção que o faria retornar às atividades seria trabalhar em condições semelhantes ao início da carreira.

- Não quero mais ser técnico. Para eu voltar para o futebol, só teria uma condição: fazer o que sempre fiz com Telê Santana e com o Zagallo nos clubes onde trabalhei. Não quero ser inferior ao diretor executivo, que vai mandar e desmandar em mim - comentou.

Luxemburgo acumula uma carreira vitoriosa no futebol mundial

Vanderlei iniciou sua carreira como treinador no Rio Branco-ES, onde conquistou seu primeiro título na carreira: Campeonato Capixaba de 1983. A conquista colocou o recém comandante em evidência, até que o Bragantino o contratou.

Sob o comando do Massa Bruta, Luxemburgo conquistou o Campeonato Paulista de 1990 e chegou a grande final do Campeonato Brasileiro de 1991, se consolidando entre os principais nomes da nova geração de treinadores no Brasil.

Foi no comando do Palmeiras que os títulos de maior expressão começaram a surgir. Entre as temporadas de 1993 e 1996, o ex-treinador conquistou dois Campeonatos Brasileiros, três títulos paulistas, além do Torneio Rio-São Paulo, com uma equipe que marcou época.

Após a trajetória vitoriosa pelo Verdão, Luxemburgo também alçou voos no rival Corinthians, onde garantiu a conquista do Brasileirão de 1998. As campanhas abriram as portas para o comando da Seleção Brasileira, onde se sagrou campeão da Copa América de 1999.

Em 2003, voltou ao protagonismo ao assumir o Cruzeiro e conquistar a Tríplice Coroa daquela temporada: Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. No ano seguinte, Luxemburgo assumiu o Real Madrid e comandou os "Galáticos", liderados por Ronaldo Fenômeno, Zidane e Beckham.

Além disso, o renomado treinador acumulou passagens marcantes por outros tradicionais do futebol nacional, como Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Grêmio, Paraná, Sport, e atuou também no futebol chinês. Seu último trabalho foi em 2023, no Corinthians, onde chegou às semifinais da Copa do Brasil.

