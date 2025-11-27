O Corinthians deu sequência à preparação para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro na manhã desta quinta-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava. O grupo alvinegro participou da primeira atividade tática direcionada ao confronto com o Botafogo.

Os atletas iniciaram o dia na academia, em trabalho de força. Depois do aquecimento no campo, Dorival Júnior organizou um treino tático em espaço reduzido, dividido em quatro etapas, para ajustar comportamentos coletivos e orientar o elenco em diferentes cenários de jogo.

A preparação segue nas manhãs de sexta-feira (28) e sábado (29), novamente no CT, antes do compromisso de domingo (30), às 16h, na Neo Química Arena.

Dorival Júnior durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Recuperados do Corinthians

Na quarta-feira (26), o Corinthians informou que o goleiro Hugo Souza e o volante Maycon deram início ao processo de transição física durante o treino de terça-feira (25), no CT Dr. Joaquim Grava. Os dois seguem em recuperação de lesões que os afastaram das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Hugo Souza trata uma lesão muscular traumática na coxa esquerda e ficou fora das três partidas mais recentes da equipe na competição. O goleiro passa por avaliações diárias da comissão técnica, que trabalha com a possibilidade de utilizá-lo na Copa do Brasil. O primeiro jogo da semifinal contra o Cruzeiro está marcado para o dia 10 de dezembro.

Maycon enfrenta uma tendinopatia no joelho direito e não atuou nas duas partidas anteriores, que foram a vitória sobre o São Paulo e a derrota para o Cruzeiro. O volante realizou parte das atividades no gramado nesta etapa inicial de recuperação.

Assim, o provável time do Corinthians para enfrentar o Botafogo é formado por: Felipe Longo (Hugo Souza); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Carrillo (Maycon), Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.