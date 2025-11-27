Ex-Palmeiras e amigo de Andreas Pereira revela conversa antes da final da Libertadores: 'Mental muito forte'

Gabriel Silva foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras e em 2010 estreou pelo profissional. Durante sua carreira, principalmente no futebol europeu, o agora ex-lateral-esquerdo atuou ao lado de atuais jogadores do Verdão, como Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Felipe Anderson. Antes desta tão esperada final de Libertadores contra o Flamengo, marcada para sábado (29), o nome do camisa 8 de Abel Ferreira está nos holofotes.

A última conquista do Palmeiras no torneio continental teve um gosto amargo para Andreas, que até então defendia as cores do Rubro-Negro. Desde aquela partida, em Montevidéu, o meio-campista teve que conviver com o pesadelo da lembrança da falha, que resultou em gol de Deyverson e sacramentou o tricampeonato palmeirense.

Hoje, no entanto, do lado oposto, o camisa 8 alviverde irá reencontrar seu antigo clube com algo que pode fazer toda a diferença: seu poder mental. Gabriel Silva revelou, com exclusividade ao Lance!, que falou com o amigo, com quem jogou junto no Granada, da Espanha, em 2016/2017, e garante que o atleta está muito preparado para a decisão em Lima, no Peru.

- Conversamos bastante ali sobre essa grande final, e todos eles estão preparados para esse jogo, tanto o Andreas quanto o Felipe Anderson estão acostumados a jogar partidas decisivas. E essa será mais uma, então, estão bastante preparados para jogar e vencer, pois estão bem focados - revelou o ex-jogador de 34 anos, que também jogou com Lucas Evangelista, na Udinese, da Itália, e com Felipe Anderson, na Seleção Sub-20.

- A vontade que eles estão de vencer esse jogo é muito grande, principalmente para o Andreas, que vai ser muito especial. E quem sabe talvez fazer o gol do título aí. Então, a gente está nessa expectativa. Eu brinquei com ele que se isso acontecer, ele nunca mais pisa no Rio de Janeiro - brincou o amigo.

- Sabemos a dificuldade que vai ser, dois grandes times disputando essa final, mas eu creio que a gente tem tudo para vencer esse jogo. Esse jogo é jogo de detalhes, quem errar menos, será campeão. Estão todos preparados, conversamos bastante e se Deus quiser vai dar Verdão mais uma vez carimbando esse título - afirmou Gabriel Silva.

Andreas Pereira e sua força mental

- O Andreas é um menino que tem a cabeça muito boa, ele tem um mental forte, na verdade. Então, é lógico que tudo que aconteceu lá atrás, naquele episódio da final (contra o Flamengo, em 2021), com certeza mexeu com ele, como poderia mexer com qualquer um jogador. Ele passou um tempo mal, pois estava ali para defender o clube que estava jogando. Ninguém quer errar, então, foi uma fatalidade, foi um acidente que aconteceu e ele ficou mal por isso tudo, mas ele é um menino que ele recupera muito rápido e sempre está olhando para frente - continuou Gabriel Silva.

Gabriel Silva visita a Academia de Futebol após 15 anos

- Com certeza é uma época completamente diferente da que eu vivi no Palmeiras, já partindo pela estrutura que o clube tem hoje, com estádio novo, centro de treinamento de outro mundo. Depois de 15 anos na Europa, fui conhecer o CT e fiquei maravilhado. É absurda a estrutura que o Palmeiras tem hoje. Definitivamente, eles têm tudo lá, me impressionou muito. Não vi uma estrutura lá na Europa, pelo menos os clubes que eu passei e nos clubes que cheguei a conhecer, também não vi uma estrutura igual a essa do Palmeiras. O estádio também é coisa de clube top europeu, então fiquei muito feliz de poder voltar lá e poder ver. É um trabalho de excelência que o clube está vivendo hoje.

Gabriel Silva no futebol

Gabriel Silva iniciou a carreira nas categorias de base do Palmeiras, clube em que chegou em 2008 e se despediu em 2012, após duas temporadas pelo profissional. Após este período, morou por 12 anos na Europa, onde jogou em clubes como Udinese, da Itália, Granada, da Espanha, e Saint-Étienne, da França.

O ex-lateral se aposentou recentemente em razão das várias lesões musculares que passou a ter, além de uma mais séria no Tendão de Aquiles, que acabou se rompendo. Foi então que o jogador decidiu pendurar as chuteiras para iniciar uma nova fase: ser treinador de categorias de base.

- Agora estou cuidando da rapaziada aí, estou como treinador do União Barbarense, a molecada do Sub-14, e pretendo seguir carreira como treinador, porém, só na formação. Não tenho essa pretensão de agora chegar no profissional. Sei como funciona, é uma loucura, então pretendo mais trabalhar com a formação, esse é o propósito - finalizou.