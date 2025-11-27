O extremo e lateral-direito João Pedro Abreu, de 19 anos, assinou nesta semana o seu primeiro contrato profissional com o Ituano, consolidando mais um passo importante na sua trajetória no clube que defende desde 2024. O novo vínculo do atleta com o clube de Itu é válido até novembro de 2026.

— É um momento muito especial na minha vida. Sempre sonhei em assinar meu primeiro contrato profissional, e fazer isso no Ituano, onde fui muito bem recebido desde o início, significa demais para mim. Estou muito feliz aqui e sei que esse é só o começo da minha história no clube — afirmou João Pedro.

A regularidade do jovem chamou atenção ao longo do último Paulistão Sub-20, no qual encerrou a competição com números sólidos. Foram 29 jogos como titular nesta temporada, sendo 16 no Paulista, com quatro gols marcados e três assistências, somando 1.097 minutos em campo.

O jogador tem um desempenho de destaque também na recomposição defensiva. Foram 90 desarmes, com média de 6 por jogo, e 89% dos duelos ganhos durante a competição estadual.

Sua chegada ao Ituano, após passagem pelas categorias de base do Corinthians, foi seguida por rápida adaptação, o que contribuiu para sua assinatura oficial com o Galo de Itu.

— O Ituano acreditou no meu potencial desde o primeiro dia. Sou muito grato a Deus por todas as oportunidades e pelo trabalho desenvolvido com a comissão técnica e meus colegas. Vou seguir me dedicando todos os dias para honrar essa camisa e crescer cada vez mais — completou o lateral.

João Pedro Abreu, de 19 anos, assinou nesta semana o seu primeiro contrato profissional com o Ituano (Foto: Laura Mariano/V2MM)

João Pedro pode integrar agora o elenco profissional, mirando novas etapas em sua carreira e para o clube. Mas, junto ao elenco, também se prepara para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Além disso, nesta quarta-feira (26) fará um amistoso contra a equipe principal de olho na preparação para a competição.

— Esse contrato é mais uma motivação para continuar evoluindo. Tenho certeza de que eu e o Ituano ainda podemos construir uma história muito bonita juntos — finalizou.

