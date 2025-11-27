menu hamburguer
Futebol Nacional

Patrocínio máster virou novela nos bastidores da dupla Gre-Nal

Depois dos atrasos, agora se fala em rescisão de contrato com a Alfa

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 27/11/2025
15:34
Arte com fotos de Grêmio e Internacional
imagem cameraArte com fotos de Grêmio e Internacional (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois de pelo menos dois atrasos, o patrocínio máster virou novela nos bastidores de Grêmio e Internacional. Conforme informaram os jornalistas Saimon Bianchini, do Grupo RBS, e Alexandre Ernest, identificado com o Colorado, tudo se encaminha para uma rescisão entre as partes. Após consulta da Alfa, a direção tricolor acenou abertamente com essa possibilidade, já os cartolas alvirrubros não falam abertamente sobre a questão. Pelo que apurou o Lance!, a dupla Gre-Nal estaria perto de voltar a ter o Banrisul como principal marca na camisa.

A Alfa, bet ligada a empresários mineiros, fechou contrato com os clubes gaúchos no começo deste ano. O acordo valia para 2025, 2026 e 2027, com aporte de R$ 50 milhões por ano.

Patrocínio máster virou novela

O primeiro atraso da Alfa no repasse mensal, que seria de cerca de R$ 4,16 milhões, ocorreu em outubro. Normalmente feito no dia 10, o depósito foi feito apenas dez dias depois. Agora, em novembro, o montante não foi quitado mais uma vez. Conforme Biachini e Ernest, a patrocinadora procurou as direções para negociar a rescisão.

De acordo com informações obtidas pelo Lance!, a casa de apostas não teria arrecadado pretendido com a entrada no mercado gaúcha e a rivalidade da Dupla. Por isso, os atrasos e, agora, a ideia de acabar coma parceria. O valor de multa gira em torno de R$ 40 milhões e estaria sendo negociado pela Alfa com as direções.

A volta do Banrisul?

Pessoas próximas à direção do Inter confidenciaram que há a possibilidade de retorno a uma velha parceria. Trata-se do Banrisul, banco do governo do Estado e patrocinador máster da Dupla de 2001 a 2024. No último ano de contrato, os clubes teriam recebido em torno de R$ 30 milhões cada um. Ainda não foi batido o martelo, até porque os cartolas buscam patrocinadores interessados nas suas camisas.

A tendência, porém, é que, devido ao mercado restrito do Rio Grande do Sul, o apoio fique mesmo com a instituição financeira gaúcha ou alguma empresa local. Certamente com valores inferiores ao acertado com a Alfa.

Gremio x Internacional
Banrisul estampou as camisas da Dupla de 201 a 2024 (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

