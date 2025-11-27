A venda de ingressos para a partida entre Vitória e Mirassol já está aberta ao público geral. O confronto válido pela 36ª rodada do Brasileirão está marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão. Os torcedores já podem comprar pela internet e também presencialmente.

Os check-ins começaram na última segunda-feira e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos, enquanto as vendas para o público geral ficam abertas até às 17h de sábado (horário de Brasília).

O Vitória, inclusive, enviou um ofício à CBF para liberar o setor visitante e aumentar a capacidade do Barradão para os torcedores rubro-negros, mas a entidade ainda não deu retorno sobre a decisão. O próprio Mirassol aceitou o pedido.

Preços do ingressos para Vitória x Mirassol

Em busca de apoio para tentar engatar a segunda vitória seguida e encaminhar a permanência na Série A, a diretoria preparou uma promoção especial para esta partida contra o Mirassol, com preços que variam de R$ 20 a R$ 180.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Mirassol:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Visitante: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Vale destacar que os sócios receberam cupons compartilháveis que podem ser usados por amigos ou familiares. Com eles, o preço do ingresso para arquibancada custa a partir de R$ 20, enquanto a cadeira pode ser adquirida por R$ 40.

Os pontos de venda físicos já estão em funcionamento. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia): quinta e sexta, das 10h às 21h; sábado (só o Paralela, Salvador e Shopping da Bahia), das 9h às 13h;

quinta e sexta, das 10h às 21h; sábado (só o Paralela, Salvador e Shopping da Bahia), das 9h às 13h; Capemi: quinta e sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 13h;

quinta e sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 13h; Loja do Barradão: quinta e sexta, das 9h às 17h;

quinta e sexta, das 9h às 17h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 10h às 17h.

Torcida do Vitória contra o Bragantino, no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que está em jogo?

O Vitória saiu da zona de rebaixamento depois do resultado positivo contra o Sport, no último domingo, e está no meio da briga acirrada contra a degola, que envolve diretamente Santos, Internacional e Fortaleza. O Rubro-Negro é o 16º colocado, com 39 pontos, enquanto o Mirassol vive uma realidade totalmente diferente. Na quarta posição, com 63 pontos, o time paulista quer confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso: