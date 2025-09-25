Odair Hellmann leva carrinho e “sofre falta” de jogador em Athletic x Athletico
Treinador leva contato involuntário de Douglas Silva
O técnico Odair Hellmann passou por uma situação inusitada na noite de quarta-feira (24), na Arena Sicredi, na vitória do Athletico por 3 a 0 contra o Athletic, pela 28ª rodada da Série B. O comandante levou um carrinho do jogador adversário e ficou revoltado na beira do gramado.
A jogada aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo, quando o Furacão já vencia por 1 a 0, mas enfrentavam uma certa pressão do Athletic. O lateral-direito Douglas Silva, do Esquadrão, tentou salvar uma bola que estava saindo pela linha lateral, deu um carrinho e atingiu Odair Hellmann, que estava na área técnica.
O técnico do Furacão caiu com "a falta" e ficou bravo com o atleta alvinegro. Odair Hellmann ainda perdeu os óculos na queda, mas encontrou com a ajuda da comissão técnica e jogadores do banco de reservas.
Athletico na Série B
Com sete jogos de invencibilidade, sendo seis vitórias seguidas, o Athletico ocupa a quinta posição da Série B, com 45 pontos. O Novorizontino, último time dentro do G-4, tem 46 pontos.
- Athletico x Operário-PR: sábado (27), às 20h30, Arena da Baixada
- Atlético-GO x Athletico: domingo (5), às 20h30, Antônio Accioly
- Remo x Athletico: quinta (9), às 21h35, Mangueirão
