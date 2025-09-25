menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Odair Hellmann leva carrinho e “sofre falta” de jogador em Athletic x Athletico

Treinador leva contato involuntário de Douglas Silva

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 25/09/2025
12:18
Odair Hellmann Athletico Athletic carrinho
imagem cameraOdair Hellmann é atingido involuntariamente por Douglas Silva em Athletic x Athletico. Foto: Reprodução/Disney+
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Odair Hellmann passou por uma situação inusitada na noite de quarta-feira (24), na Arena Sicredi, na vitória do Athletico por 3 a 0 contra o Athletic, pela 28ª rodada da Série B. O comandante levou um carrinho do jogador adversário e ficou revoltado na beira do gramado.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A jogada aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo, quando o Furacão já vencia por 1 a 0, mas enfrentavam uma certa pressão do Athletic. O lateral-direito Douglas Silva, do Esquadrão, tentou salvar uma bola que estava saindo pela linha lateral, deu um carrinho e atingiu Odair Hellmann, que estava na área técnica.

O técnico do Furacão caiu com "a falta" e ficou bravo com o atleta alvinegro. Odair Hellmann ainda perdeu os óculos na queda, mas encontrou com a ajuda da comissão técnica e jogadores do banco de reservas.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Odair Hellmann Athletic Athletico
Odair Hellmann comemora vitória do Athletico em São João del Rei (MG). Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico na Série B

Com sete jogos de invencibilidade, sendo seis vitórias seguidas, o Athletico ocupa a quinta posição da Série B, com 45 pontos. O Novorizontino, último time dentro do G-4, tem 46 pontos.

  1. Athletico x Operário-PR: sábado (27), às 20h30, Arena da Baixada
  2. Atlético-GO x Athletico: domingo (5), às 20h30, Antônio Accioly
  3. Remo x Athletico: quinta (9), às 21h35, Mangueirão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias