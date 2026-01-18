Corinthians: Dorival atualiza situação de Memphis e fala sobre o ataque

O Corinthians encara o Santos na próxima quinta-feira (22), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Dorival Júnior vive a expectativa de contar com a dupla de ataque titular nesta temporada, mas não deve ter Memphis no Clássico Alvinegro.

Após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo (18), Dorival Júnior descartou a presença de Memphis na partida contra o Santos. O holandês se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo e ainda não jogou nesta temporada. O treinador quer uma solução 'dentro do grupo' para o setor ofensivo.

- Totalmente descartado, continuamos buscando uma opção que se encaixe, e quem ter uma resposta mais positiva terá oportunidades. Temos que encontrar dentro do grupo uma resposta imediata para uma função importante - disse o treinador.

Memphis ainda não fez entrou em campo nesta temporada (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Dificuldades no ataque

O treinador do Timão convive com dificuldades para escalar o setor ofensivo nas primeiras partidas de 2026. Dorival Júnior ainda não repetiu uma dupla de ataque. Nos últimos jogos deu oportunidade para Pedro Raul, que iniciou entre os titulares na derrota para o Red Bull Bragantino. Contra o São Paulo, o centroavante entrou durante a partida e participou do gol de Breno Bidon.

O clube alvinegro busca uma solução para ter mais segurança no Campeonato Paulista. O último gol de um atacante pelo Timão foi de Memphis, na vitória por 2 a 1 contra o Vasco, em dezembro do ano passado, que garantiu o tetra da Copa do Brasil ao Corinthians.