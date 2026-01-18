Lucas Moura comenta reação do elenco do São Paulo em meio à crise política

Uma das principais lideranças deste elenco do São Paulo, Lucas Moura sabe que o momento que o clube vive dentro e fora de campo não é bom, inclusive, comentou sobre a reação dos jogadores após o processo impeachment do então presidente Júlio Casares.

- A gente tem que estar sempre unidos, independentemente do momento político do clube. Eu acho que principalmente pela maneira que a gente terminou a temporada passada, não foi uma temporada que a gente esperava. A gente tem que se unir cada vez mais. Eu acho que a gente tem um elenco qualificado, com grandes jogadores, então a gente tem que estar junto, independentemente de qualquer momento, de qualquer situação política - afirmou o camisa 7, após o empate entre Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena.

O impeachment foi aprovado pelo Conselho Deliberativo na última sexta-feira (16) e, no dia seguinte, Harry Massis Júnior, então vice de Casares, assumiu o cargo e se reuniu com os jogadores.

- Foi mais uma mensagem de apoio para a gente. Ele se apresentou, a gente já o conhecia. Foi uma mensagem de apoio para a temporada. Foi algo rápido e simples - afirmou Lucas.

Empate entre Corinthians x São Paulo não agrada Lucas

Lucas deixou a Neo Química Arena insatisfeito, já que o Tricolor vencia o clássico até os 44 minutos do segundo tempo e viu o Timão igualar o marcador.

- Acho que a gente deixou escapar dois pontos aqui. Jogo muito duro, jogo muito difícil. A gente conseguiu fazer o gol, conseguiu neutralizar uma parte dos ataques deles. E ali no finalzinho acabamos sofrendo o gol. Então, um gosto amargo - disse o jogador.

- E agora quarta-feira é outro jogo, uma outra história. Dentro de casa a gente tem que já pensar nisso. E depois vamos pensar no jogo do Palmeiras, ainda tem o jogo contra a Portuguesa ainda. Sobre o gramado sintético, ainda vou conversar com a comissão, vamos decidir aí. Acho que ninguém ainda está no 100% fisicamente. Ainda estou recuperando o ritmo, recuperando confiança. No passado eu sofri demais com meu joelho. Fui muito em sacrifício - completou Lucas.

