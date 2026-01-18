Andreas evolui em tratamento no Palmeiras, e Vitor Roque passará por exames no joelho
O Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo (18), na Academia de Futebol, após vencer o Mirassol por 1 a 0, com gol de Flaco López, no sábado (17), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O time de Abel Ferreira segue com 100% de aproveitamento e tem novidades.
Com um trauma no ombro esquerdo, Andreas Pereira evoluiu em seu tratamento e cumpriu cronograma no campo com o Núcleo de Saúde e Performance. Já Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista deram sequência ao processo de transição física. Por outro lado, Vitor Roque, que deixou a Arena Barueri com dores no joelho direito, ainda não tem um diagnóstico confirmado pelo clube, devendo passar por novos exames nesta segunda-feira (19).
Os titulares do duelo fizeram trabalhos regenerativos no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco foi a campo e participou de atividades específicas de construções de jogadas e movimentações. Na sequência, houve um treino técnico de cinco contra cinco em dimensões reduzidas.
Com o triunfo de sábado, o Verdão chegou a 16 de jogos de invencibilidade como mandante, com 12 vitórias e quatro empates desde agosto de 2025. Além disso, atuando em seus domínios, não sofre gols há sete partidas (Cruzeiro, LDU-EQU, Santos, Vitória, Fluminense, Santos novamente e Mirassol). O goleiro Carlos Miguel, inclusive, saiu de campo sem levar gol em 10 dos 15 jogos que já disputou pelo clube.
O Verdão treina nesta segunda-feira (19) e segue para o interior paulista em seguida, onde enfrentará, na terça (20), o Novorizontino, às 20h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).
