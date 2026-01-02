Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta sexta-feira (02)
Principal torneio entre jovens do Brasil começa com jogo às 08h45 (de Brasília)
A Copinha está prestes a começar! A principal competição das categorias de base começa nesta sexta-feira (02) com um duelo marcado já para às 08h45 (de Brasília). Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda do dia.
O primeiro confronto da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 será entre o estreante Meia Noite e o Real, que estão no grupo 14.Na sequência, às 11h, tem o encontro entre Coritiba e Ponte Preta. Na parte da tarde, quatro jogos serão disputados: Votuporanguense x Galvez, Mirassol x Forte, Grêmio-RS x Falcon e Sport x Linense.
Veja a agenda da Copinha desta sexta-feira (02)
|Grupo 14
|8h45
|Meia Noite x Real-RR
|Estádio Galileu de Andrade Lopes
|YouTube Paulistão
Grupo 14
11h
Coritiba-PR x Ponte Preta
Estádio Galileu de Andrade Lopes
Xsports
Grupo 2
15h45
Votuporanguense x Galvez-AC
Arena Plínio Marin
YouTube Paulistão
Grupo 4
16h15
Mirassol x Forte-ES
Estadio Manoel Ferreira (Balsamo)
YouTube Paulistão
Grupo 2
18h
Grêmio-RS x Falcon-SE
Arena Plínio Marin
CazéTV
Grupo 4
18h30
Sport-PE x Linense
Estadio Manoel Ferreira (Balsamo)
Xsports
Formato da competição
A Copinha será diputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.
Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.
