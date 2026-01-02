menu hamburguer
Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta sexta-feira (02)

Principal torneio entre jovens do Brasil começa com jogo às 08h45 (de Brasília)

02/01/2026
Taça da Copinha
imagem cameraTaça da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)
A Copinha está prestes a começar! A principal competição das categorias de base começa nesta sexta-feira (02) com um duelo marcado já para às 08h45 (de Brasília). Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda do dia.

O primeiro confronto da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 será entre o estreante Meia Noite e o Real, que estão no grupo 14.Na sequência, às 11h, tem o encontro entre Coritiba e Ponte Preta. Na parte da tarde, quatro jogos serão disputados: Votuporanguense x Galvez, Mirassol x Forte, Grêmio-RS x Falcon e Sport x Linense.

Veja a agenda da Copinha desta sexta-feira (02)

Grupo 148h45Meia Noite x Real-RREstádio Galileu de Andrade LopesYouTube Paulistão

Grupo 14

11h

Coritiba-PR x Ponte Preta

Estádio Galileu de Andrade Lopes

Xsports

Grupo 2

15h45

Votuporanguense x Galvez-AC

Arena Plínio Marin

YouTube Paulistão

Grupo 4

16h15

Mirassol x Forte-ES

Estadio Manoel Ferreira (Balsamo)

YouTube Paulistão

Grupo 2

18h

Grêmio-RS x Falcon-SE

Arena Plínio Marin

CazéTV

Grupo 4

18h30

Sport-PE x Linense

Estadio Manoel Ferreira (Balsamo)

Xsports

Formato da competição

A Copinha será diputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

