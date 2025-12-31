Vem aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Botafogo iniciará neste domingo (4/1) a trajetória rumo ao primeiro título de sua história na principal competição de base do país. O time comandado pelo técnico Rodrigo Bellão está no Grupo 22 e jogará a primeira fase na sede da Taubaté.

A estreia será às 11h (de Brasília) no domingo contra o Águia de Marabá, do Pará. A chave ainda conta com Estrela de Março, da Bahia, e o anfitrião Taubaté, no Estádio Joaquim de Moraes Filho.

A delegação alvinegra viajará dois dias antes para a cidade de Taubaté. O Alvinegro tem uma lista grande de jogadores inscritos, com 39 nomes, e definirá os 30 nesta quinta-feira (1). Há alguns atletas badalados do time principal, como Álvaro Montoro, Jordan Barrera, mas que só devem disputar o torneio em caso de classificação para as fases finais.

Em 2025, a equipe comandada por Rodrigo Bellão conquistou os títulos da Dallas Cup e Copa Rio de maneira invicta, e fechou a temporada com o troféu do Campeonato Carioca.

Veja a agenda de jogos do Botafogo e do Grupo 22 na Copinha:

4/1 – 8h45 – Taubaté x Estrela de Março

4/1 – 11h – BOTAFOGO x Águia de Marabá

7/1 – 19h15 – Taubaté x Águia de Marabá

7/1 – 21h30 – Estrela de Março x BOTAFOGO

10/1 – 16h45 – Águia de Marabá x Estrela de Março

10/1 – 19h – Taubaté x BOTAFOGO

Botafogo foi campeão carioca sub-20 em 2025 (Foto: Divulgação/Botafogo)

