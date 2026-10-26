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Corinthians volta aos treinos e atualiza situação de Memphis Depay

Atacante ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/10/2026 19:13
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Memphis, atleta, com faixa preta, casaco vinho com detalhes rosa e emblema de time no peito, durante treino.
Memphis Depay realizou atividades no gramado durante recuperação de lesão muscular no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (26), no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o confronto contra o Mirassol, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco comandado por Clarence Seedorf trabalhou em dois períodos, enquanto o atacante Memphis Depay avançou em recuperação.

O holandês, que se recupera de um edema no bíceps femoral da coxa direita, realizou sua primeira atividade no gramado desde o início do tratamento. O trabalho foi acompanhado pelo fisioterapeuta Alex Cabrera, mas o clube ainda não informou uma previsão para o retorno do jogador aos treinamentos com o restante do elenco.

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A programação começou pela manhã, com exercícios de ativação física e fortalecimento muscular na academia. Os jogadores que permaneceram em campo por mais de 45 minutos na partida contra o Vasco realizaram atividades regenerativas, enquanto os demais seguiram para o Campo 1, onde participaram de trabalhos de aquecimento, passes e movimentações ofensivas.

No período da tarde, Seedorf intensificou as atividades táticas. O treinador comandou exercícios de pressão na marcação, saída sob pressão e construção de jogadas desde o setor defensivo. A comissão técnica também promoveu um enfrentamento em campo reduzido.

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Além de Memphis, outros cinco jogadores tiveram uma programação específica nesta segunda-feira. O lateral-direito Matheuzinho, os meio-campistas André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, além do atacante Jesse Lingard, permaneceram na parte interna do CT para controle de carga.

Clarence Seedorf, Técnico do Corinthians, Em Campo Durante Treinamento.
Técnico Clarence Seedorf durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians terá mais quatro dias de preparação

O Corinthians volta a treinar na tarde desta terça-feira (27), dando sequência à preparação para o compromisso diante do Mirassol. A comissão técnica terá os próximos dias para ajustar a equipe e acompanhar as condições físicas dos atletas antes de definir a escalação.

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O confronto está marcado para sexta-feira (30), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida terá importância na luta do clube alvinegro contra o rebaixamento à Série B.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  1. 30/10, 20h: Corinthians x Mirassol
  2. 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  3. 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  4. 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  5. 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  6. 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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