O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (26), no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o confronto contra o Mirassol, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco comandado por Clarence Seedorf trabalhou em dois períodos, enquanto o atacante Memphis Depay avançou em recuperação.

O holandês, que se recupera de um edema no bíceps femoral da coxa direita, realizou sua primeira atividade no gramado desde o início do tratamento. O trabalho foi acompanhado pelo fisioterapeuta Alex Cabrera, mas o clube ainda não informou uma previsão para o retorno do jogador aos treinamentos com o restante do elenco.

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A programação começou pela manhã, com exercícios de ativação física e fortalecimento muscular na academia. Os jogadores que permaneceram em campo por mais de 45 minutos na partida contra o Vasco realizaram atividades regenerativas, enquanto os demais seguiram para o Campo 1, onde participaram de trabalhos de aquecimento, passes e movimentações ofensivas.

No período da tarde, Seedorf intensificou as atividades táticas. O treinador comandou exercícios de pressão na marcação, saída sob pressão e construção de jogadas desde o setor defensivo. A comissão técnica também promoveu um enfrentamento em campo reduzido.

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Além de Memphis, outros cinco jogadores tiveram uma programação específica nesta segunda-feira. O lateral-direito Matheuzinho, os meio-campistas André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, além do atacante Jesse Lingard, permaneceram na parte interna do CT para controle de carga.

Técnico Clarence Seedorf durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians terá mais quatro dias de preparação

O Corinthians volta a treinar na tarde desta terça-feira (27), dando sequência à preparação para o compromisso diante do Mirassol. A comissão técnica terá os próximos dias para ajustar a equipe e acompanhar as condições físicas dos atletas antes de definir a escalação.

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O confronto está marcado para sexta-feira (30), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida terá importância na luta do clube alvinegro contra o rebaixamento à Série B.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão