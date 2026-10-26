Atlético faz ação especial e terá 'QR Code gigante' na camisa diante do Flamengo: entenda

O Atlético fará uma ação especial na partida contra o Flamengo, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O uniforme branco utilizado pela equipe contará com um QR Code que direciona os torcedores para a página oficial do Manto da Massa 2026/2027, onde a camisa vencedora do projeto está disponível para compra.

O modelo escolhido foi anunciado na última quinta-feira (22), após uma votação que reuniu mais de 30 mil votos de torcedores. Batizada de "A tradição que permanece", a camisa tem listras horizontais pretas e brancas. As vendas começaram no mesmo dia, de forma escalonada, pelo site oficial do projeto.

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Detalhes do Manto da Massa do Atlético

A nova camisa tem como referência as bandeiras listradas que marcam a festa da torcida atleticana nas arquibancadas. O modelo combina as cores tradicionais do clube com detalhes dourados na gola, nas mangas e no logotipo da Nike. No peito, a peça apresenta o escudo de 1950 e a frase "Uma vez até morrer", trecho do hino alvinegro.

A edição deste ano foi desenvolvida a partir do tema "Torcida". Mais de 10 mil sócios do programa Galo Na Veia participaram das etapas anteriores do projeto, que chegou à votação final com diferentes propostas inspiradas na identidade atleticana.

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Além de colocar os torcedores no centro da escolha, a iniciativa terá uma novidade: o Atlético vestirá o modelo vencedor em uma partida oficial prevista para 2027. Será a primeira vez que o clube utilizará a camisa escolhida no Manto da Massa em um jogo oficial.