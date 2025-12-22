Abel Ferreira e Filipe Luís aparecem em lista de melhores técnicos do mundo; veja os nomes
Treinadores representaram o futebol brasileiro no ranking
Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, estão na lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) com os 10 melhores técnicos do mundo em 2025. O ranking é liderado por Luis Enrique, treinador do PSG, campeão da Champions League e do Mundial.
➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades
Responsável pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, Filipe Luís ficou com a décima posição do ranking, empatado com Krunoslav Jurčić, do Pyramids (adversário do Flamengo no Mundial). Já o português Abel Ferreira ficou com a nona posição. Mesmo sem conquistar títulos na temporada, ele ficou na frente do técnico rubro-negro.
Como funciona a votação que elege os melhores técnicos do mundo?
A votação da IFFHS, que acontece desde 1987, conta com o júri formado por jornalistas esportivos, além de especialistas do futebol. No total, representantes de 120 países participam do pleito.
Veja como ficou a classificação
- Luis Enrique (Espanha) - PSG
- Enzo Maresca (Itália) - Chelsea
- Hansi Flick (Alemanha) - Barcelona
- Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern de Munique
- Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal
- Antônio Conte (Itália) - Napoli
- Simone Inzaghi (Itália) - Inter de Milão / Al-Hilal
- Xabi Alonso (Espanha) - Bayern Leverkusen / Real Madrid
- Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras
- Filipe Luís (Brasil) - Flamengo e Krunoslav Jurčić (Croácia) - Pyramids
