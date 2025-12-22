Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, estão na lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) com os 10 melhores técnicos do mundo em 2025. O ranking é liderado por Luis Enrique, treinador do PSG, campeão da Champions League e do Mundial.

continua após a publicidade

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Responsável pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, Filipe Luís ficou com a décima posição do ranking, empatado com Krunoslav Jurčić, do Pyramids (adversário do Flamengo no Mundial). Já o português Abel Ferreira ficou com a nona posição. Mesmo sem conquistar títulos na temporada, ele ficou na frente do técnico rubro-negro.

Abel Ferreira e Filipe Luís, técnicos de Palmeiras e Flamengo (Foto: Pablo Porciuncula e Juan Mabromata/AFP)

Como funciona a votação que elege os melhores técnicos do mundo?

A votação da IFFHS, que acontece desde 1987, conta com o júri formado por jornalistas esportivos, além de especialistas do futebol. No total, representantes de 120 países participam do pleito.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja como ficou a classificação