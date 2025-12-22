menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Abel Ferreira e Filipe Luís aparecem em lista de melhores técnicos do mundo; veja os nomes

Treinadores representaram o futebol brasileiro no ranking

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
17:40
Abel Ferreira x Filipe Luís - Palmeiras x Flamengo
imagem cameraAbel Ferreira e Filipe Luís (Foto: Pablo Porciuncula e Juan Mabromata/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, estão na lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) com os 10 melhores técnicos do mundo em 2025. O ranking é liderado por Luis Enrique, treinador do PSG, campeão da Champions League e do Mundial.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Responsável pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, Filipe Luís ficou com a décima posição do ranking, empatado com Krunoslav Jurčić, do Pyramids (adversário do Flamengo no Mundial). Já o português Abel Ferreira ficou com a nona posição. Mesmo sem conquistar títulos na temporada, ele ficou na frente do técnico rubro-negro.

Abel Ferreira x Filipe Luís - Palmeiras x Flamengo
Abel Ferreira e Filipe Luís, técnicos de Palmeiras e Flamengo (Foto: Pablo Porciuncula e Juan Mabromata/AFP)

Como funciona a votação que elege os melhores técnicos do mundo?

A votação da IFFHS, que acontece desde 1987, conta com o júri formado por jornalistas esportivos, além de especialistas do futebol. No total, representantes de 120 países participam do pleito.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja como ficou a classificação

    1.
  1. Luis Enrique (Espanha) - PSG
    2. 2.
  2. Enzo Maresca (Itália) - Chelsea
    3. 3.
  3. Hansi Flick (Alemanha) - Barcelona
    4. 4.
  4. Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern de Munique
    5. 5.
  5. Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal
    6. 6.
  6. Antônio Conte (Itália) - Napoli
    7. 7.
  7. Simone Inzaghi (Itália) - Inter de Milão / Al-Hilal
    8. 8.
  8. Xabi Alonso (Espanha) - Bayern Leverkusen / Real Madrid
    9. 9.
  9. Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras
    10. 10.
  10. Filipe Luís (Brasil) - Flamengo e Krunoslav Jurčić (Croácia) - Pyramids

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias