Botafogo vence o Grêmio e garante vaga na Libertadores 2026
Cuiabano, Artur e Marçal fazem os gols alvinegros no Nilton Santos
O Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2 neste sábado (22), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão, e garantiu vaga na Libertadores de 2026. Cuiabano, Artur e Marçal fizeram os gols da vitória alvinegra, enquanto André Henrique e Carlos Vinícius marcaram para os gaúchos.
Com o resultado, o Glorioso chega aos 58 pontos, na quinta colocação, e não pode mais ser alcançado pelo Red Bull Bragantino, primeiro time fora do G-7. Já o Imortal segue com 42 pontos e ocupa o 12º lugar, mas pode perder até três posições a depender de outros resultados da rodada.
Botafogo x Grêmio: como foi o jogo?
O Botafogo precisou de poucos minutos para estabelecer o controle do jogo e construir o resultado diante do Grêmio. Amparado pelo mando de campo e diante de um adversário com equipe mista, o time carioca rapidamente impôs ritmo e ocupou o setor ofensivo com frequência. A primeira grande chegada veio aos 15 minutos, quando Savarino acertou o travessão. No rebote, Artur finalizou, Volpi defendeu parcialmente, a bola desviou em Noriega e sobrou para Cuiabano concluir com liberdade.
A postura agressiva do Botafogo não diminuiu após o gol. Quatro minutos mais tarde, a equipe ampliou em jogada que sintetizou a superioridade: Danilo encontrou Artur em profundidade, o atacante superou Gustavo Martins no drible e finalizou para vencer Volpi. Até então, o Imortal não conseguia reagir nem sustentar posse que aliviasse a pressão.
O Botafogo ainda criou outras oportunidades — a principal em finalização de Savarino na rede pelo lado de fora O Grêmio só conseguiu ter a bola e ameaçar próximo ao intervalo, quando André finalizou por cima do gol de Léo Linck aos 37 minutos.
O Imortal voltou para o segundo tempo com outra postura e as entradas de Cristaldo e Pavón nos lugares de Lucas Esteves e Alysson. As mudanças logo fizeram efeito, e André Henrique descontou de cabeça após cruzamento do camisa 7 tricolor logo aos quatro minutos. Aos 12', Cuellar arriscou de fora da área e obrigou Léo Link a fazer grande defesa para evitar o empate.
O Botafogo teve a oportunidade de ampliar o placar aos 17 minutos tirada de suas mãos. Artur recebeu lançamento, driblou dois e serviu Savarino, que caiu na área após trombada com Marcos Rocha. O árbitro assinalou pênalti, mas foi chamado pelo VAR e cancelou a marcação após revisão.
A demora para a anulação do pênalti esfriou a reação do Grêmio. Também lento, o Glorioso chegou bem aos 24', com Arthur Cabral cabeceando por cima do gol, a e Cuiabano infiltrando pela esquerda e batendo para defesa de Volpi aos 37'. Na sequência, o Botafogo chegou ao terceiro: David Ricardo desviou cobrança de escanteio, e Marçal apareceu para ampliar a vantagem.
A situação parecia confortável para os donos da casa, mas o Imortal seguiu acreditando. Pavón, mais uma vez, recebeu na direita e cruzou rasteiro, desta vez para Carlos Vinícius balançar a rede adversária aos 45 minutos da segunda etapa. O Grêmio seguiu pressionando, mas os esforços tricolores, contudo, não foram suficientes para evitar a derrota no Nilton Santos.
O que vem por aí?
O Botafogo volta a campo no dia 30, domingo, e visita o Corinthians na Neo Química Arena pela 36ª rodada do Brasileirão. Já o Grêmio recebe o Palmeiras na próxima terça-feira (25), na Arena, também pelo Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
🥅 Gols: Cuiabano, aos 15'/1ºT (1-0); Artur, aos 19'/1ºT (2-0); André Henrique, aos 4'/2°T (2-1); Marçal, aos 38'/2°T (3-1); Carlos Vinícius, aos 45'/2°T (3-2).
🟨 Cartões amarelos: Vitinho (BOT); Noriega, Dodi, Marlon e Gustavo Martins (GRE);
🏟️ Público: 16.775 presentes;
💰 Renda: R$ 550.830,00.
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino (Montoro); Joaquín Correa (Barrera), Artur (Marçal) e Kadir (Arthur Cabral).
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega (Viery), Gustavo Martins, Marlon e Lucas Esteves (Cristaldo); Dodi, Cuéllar e Edenilson (Aravena); Alysson (Pavón) e André Henrique (Carlos Vinícius).
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Celso Luiz da Silva (MG);
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
