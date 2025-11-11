Congresso define nova fórmula do Gauchão para 2026

O Congresso Técnico da Federação Gaúcha de Futebol definiu nova fórmula de disputa do Campeonato Gaúcho para 2026. As mudanças foram confirmadas em encontro realizado na sede da entidade, com representantes dos 12 clubes participantes. A divisão dos grupos e as datas também foram definidas. Os confrontos de cada rodada na fase de grupos ainda não foram divulgados. As datas também serão definidas em breve.

A reformulação foi necessária para adequar o Gauchão ao calendário mais enxuto estabelecido pela CBF. A entidade máxima limitou 11 datas aos estaduais e prevendo o Campeonato Brasileiro começando já em janeiro.

Gauchão vai de 11 de janeiro a março

Conforme o estabelecido no congresso técnico, o Gauchão tem início previsto para o fim de semana de 11 de janeiro. Já a final deve acontecer no dia 8 de março, data limite para o término dos estaduais previsto pelo calendário nacional.

Em vez dos três grupos de quatro clubes, no formato adotado este ano, a edição do ano que vem terá duas chaves com seis times. Cada equipe disputará seis jogos na primeira fase, com enfrentamento cruzados entra as duas chaves, definidas por meio de sorteio e encabeçadas por Grêmio e Internacional.

A nova fórmula do Gauchão

Os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final enquanto os dois últimos disputarão um quadrangular de rebaixamento. A fase, em jogo único, o primeiro do A enfrenta o quarto do B, o segundo do A o terceiro do B, o terceiro do A o segundo do B e o quarto do A o primeiro do B.

Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dará vaga à Copa do Brasil Os mandos de campo das fases finais serão definidos conforme a pontuação da primeira etapa. As semifinais e a final terão jogos em ida e volta.

Os grupos da primeira fase

Grupo A – Internacional, Juventude, Avenida, São José, Guarany-BA e São Luiz

Grupo B – Grêmio, Caxias, Novo Hamburgo, Monsoon, Ypiranga e Inter-SM