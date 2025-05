Marcada para o próximo domingo (25), a eleição para presidente da CBF terá um candidato único: o médico Samir Xaud. Quais seus predicados para ser o próximo mandatário da Confederação Brasileira de Futebol? Essa é a questão que jornalistas e torcedores querem uma resposta, mas que só os presidentes das federações têm respostas. Como sempre, a CBF segue causando vergonha.

Já falei aqui na coluna que a maior e mais famosa marca do Brasil no exterior é a Canarinho. Nada nosso aqui se compara em fama e prestígio. Em qualquer lugar do planeta que se vá e se identifique como brasileiro, a primeira coisa que nos associam é com a Seleção. Seu presidente deveria ser motivo de orgulho para os brasileiros.

O golpe do golpe

Antes de cair, o ex presidente Ednaldo Rodrigues sofreu um “golpe” dos que o ajudaram a dar um golpe nas últimas eleições da entidade: em reunião após confirmação de Ancelotti como treinador, Ednaldo esperava contar com o apoio dos presidentes das federações para se manter no poder, mas viu-se isolado e enfraquecido.

Ednaldo Rodrigues contratou Ancelotti, mas não será seu chefe (Foto: Divulgação)

Mais um motivo de vergonha para quem gosta da Seleção: uma das maiores contratações de técnico da história da CBF já começa manchada com essa crise institucional. Que ambiente Ancelotti encontrará na CBF? Que apoio e estrutura ele contará? Como ele deve ver de longe a bagunça que é nossa Confederação? O quanto isso deve gerar insegurança e intranquilidade ao italiano e sua comissão?

Nomes qualificados não faltam

O Brasil tem uma história forte e consolidada com o futebol. Nomes qualificados para dirigir a CBF não faltam: desde ex jogadores com experiência em gestão como Ronaldo Nazário (que criticou a eleição de Xaud), Leonardo Nascimento (PSG/Milan) ou Edu Gaspar (Arsenal), até dirigentes exponenciais como Leila Pereira (Palmeiras) ou Emerson Ferretti (Bahia). Poderia se fazer uma lista grande de pessoas mais aptas para o cargo que Samir Xaud.

Além de França, Espanha e Argentina terem seleções mais fortes que a nossa, é pouco provável que o hexa venha com Ancelotti. Mas eu ficaria mais esperançoso se toda essa confusão da CBF servisse para uma limpa na instituição, com a eleição de alguém que fosse digno do cargo do símbolo mais forte do nosso país. A CBF segue causando vergonha e, talvez, ela represente mais a nós mesmos do que eu queira admitir.