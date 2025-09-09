Campeão da Copa do Mundo pela França em 1998, o ex-atacante Cristophe Dugarry, se manifestou a respeito das críticas do Paris Saint-Germain à Federação Francesa de Futebol (FFF) pelas lesões de Ousmane Dembélé e Désiré Doué. Os atletas se lesionaram na vitória dos Bleus sobre a Ucrânia por 2 a 0 na última sexta-feira (5).

A estreia da França nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 foi marcada pela superioridade desde os minutos iniciais. Michael Olise e Kylian Mbappé marcaram os gols do triunfo francês no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia.

Cristophe Dugarry na Copa do Mundo de 1998 (Foto: OMAR TORRES / AFP)

Entretanto, o duelo foi marcado pela lesão de dois importantes jogadores do PSG, que defendiam a França nesta Data Fifa. Dembélé e Doué, dois dos protagonistas da temporada histórica que consagrou o Paris Saint-Germain como Champions League, serão desfalques da equipe de Luis Enrique por pelo menos um mês.

Após a confirmação das lesões, o PSG enviou carta a FFF exigindo maior comunicação entre as comissões técnicas e departamento médicos das seleções e clubes. No documento, a equipe da capital francesa informou sobre as condições físicas dos atletas, entretanto, afirma que tais apontamentos foram desconsiderados.

Em entrevista à RMC Sport, Cristophe Dugarry, saiu em defesa da Federação e do treinador Didier Deschamps após as críticas do clube parisiense. Para o ex-jogador, campeão pela França em 1998, a lesão da dupla é responsabilidade da sobrecarga de trabalho na última temporada do PSG.

— Estou 100% com Deschamps. A lesão de Dembélé é sobretudo culpa do PSG. O vimos frágil durante anos e agora pagou por uma temporada interminável — disse Dugarry

— A manipulação que o PSG tenta implementar é escandalosa e uma falta de respeito pela seleção e por Didier Deschamps. O PSG é o único responsável pela sobrecarga de trabalho de Dembélé — finalizou.

Doué comemora gol pelo PSG contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes de 2025 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

De acordo com o clube, Dembélé sofreu grave lesão no tendão da coxa direita e deve ficar afastado por seis semanas. Já o jovem atacante Doué sofreu uma lesão na panturrilha direita e perderá quatro semanas.

Os dois jogadores da França serão desfalques nas primeiras rodadas do PSG na Champions League. A equipe de Luis Enrique tem estreia marcada contra o Atalanta no dia 17 de setembro. Na segunda rodada, enfrentam no Barcelona no dia primeiro de outubro.

