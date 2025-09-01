Técnico da França define futuro após fim da Copa do Mundo

Técnico da França, Didier Deschamps definiu seu futuro após o fim da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Em entrevista na Data Fifa, o comandante revelou seus objetivos nos próximos meses.

- O objetivo é classificar (para a Copa do Mundo). Depois disso, não estarei mais, isso é uma certeza. Estarei em outro lugar, mas não sei onde. Sinto que estou me despedindo, mas não é o caso. Este é o último ano, apenas isso.

Contratado em 2012, Didier Deschamps comandou a França em três Copas do Mundo, tendo chegado em duas finais e conquistado um título. Próximo de completar 57 anos, o treinador se aproxima do fim de sua passagem bem sucedida.

Antes da chegada na França, Deschamps havia tido passagens como treinador pelo Monaco, Juventus e Olympique Marseille. Em sua carreira à beira do gramado, o comandante soma nove títulos conquistados.

França nas Eliminatórias

Na sexta-feira (5), a França inicia sua trajetória nas Eliminatórias diante da Ucrânia em busca de uma vaga na Copa do Mundo. A equipe de Didier Deschamps encara a Islândia ainda na Data Fifa, na terça-feira (9).

