imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Copa do Mundo de 2026: tabela e jogos imperdíveis desta terça nas Eliminatórias Africanas

A Confederação Africana de Futebol (CAF) tem direito a nove vagas diretas

ATENCAO EDITORES! FOTOS EMBARGADAS PARA VEêCULOS DE FORA DO BRASIL - Taca do mundo antes da partida entre Alemanha e Argentina no estadio Maracana pela final da Copa do Mundo 2014
imagem cameraTaça da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fernando Soutello/AGIF)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/09/2025
09:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

A cada dia, se aproxima o tão aguardado início da próxima Copa do Mundo, marcada para 2026 e sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez na história, o torneio contará com 48 seleções participantes — um aumento de 16 equipes em relação à edição anterior. Com mais espaço, equipes emergentes podem sonhar com uma inédita participação no Mundial. Nesse sentido, diversos confrontos prometem agitar a reta final das Eliminatórias Africanas nesta terça-feira (9). O Lance! selecionou cinco partidas que merecem atenção especial. Confira:

Relacionadas

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🔴🟢 Burkina Faso x Egito 🔴⚪⚫

O Egito aposta em duas das maiores lendas de sua história para alcançar a quarta participação em Copas do Mundo. Em campo, conta com Mohamed Salah, astro do Liverpool e principal referência técnica da geração. À beira do gramado, a equipe é comandada por Hossam Hassan, maior artilheiro da história dos Faraós, com 69 gols. Para garantir a classificação nesta terça, basta uma vitória simples sobre Burkina Faso. O resultado anteciparia a vaga com duas rodadas de antecedência, ao abrir oito pontos de vantagem na liderança do Grupo A. Do outro lado, os burquinenses buscam uma classificação inédita e apostam suas fichas no atacante Dango Ouattara, recém-contratado pelo Brentford. Além da vaga direta, a equipe ainda mantém esperanças de avançar como uma das melhores segundas colocadas.

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Stade du 4-Août
📍 Localização: Ouagadougou, Burkina Faso
📺 Onde assistir: FIFA+

🔵🔴 RD Congo x Senegal 🟢🟡🔴

Apesar do histórico recente de destaque no futebol mundial, Senegal não conseguiu sustentar o favoritismo nas Eliminatórias e perdeu pontos fáceis em três empates consecutivos, cenário que coloca a equipe em situação delicada. A liderança do Grupo B pertence à República Democrática do Congo, que soma um ponto a mais e se apoia em uma campanha consistente. A seleção congolesa, ausente das Copas desde 1974 — quando ainda era denominada como Zaire —, confia no poder ofensivo da dupla Cédric Bakambu, homem-gol do Betis, e Yoane Wissa, estrela do Newcastle, para seguir firme na disputa. Para os senegaleses, uma derrota pode comprometer de forma decisiva as chances de classificação direta, o que aumenta a responsabilidade sobre o forte elenco, liderado por Sadio Mané.

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Stade des Martyrs
📍 Localização: Kinshasa, RD Congo
📺 Onde assistir: FIFA+

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SEN-SUD
Sadio Mané, camisa 10 de Senegal, em ação nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Seyllou/AFP)

🔴🟢🔵 África do Sul x Nigéria 🟢⚪🟢

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Free State Stadium
📍 Localização: Bloemfontein, África do Sul
📺 Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

🔵🔴⚪ Cabo Verde x Camarões 🟢🔴🟡

Cabo Verde pode se tornar o novo representante lusófono em Copas do Mundo. A seleção, que lidera o Grupo D com um ponto de vantagem sobre Camarões, depende apenas de si para alcançar a inédita vaga. Em caso de vitória, a classificação ficará próxima. Do outro lado, Camarões aposta em nomes da Premier League, como Bryan Mbeumo, do Manchester United, e Carlos Baleba, do Brighton. A seleção é a recordista africana em participações em Mundiais, com oito edições.

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Estadio Nacional de Cabo Verde
📍 Localização: Praia, Cabo Verde
📺 Onde assistir: FIFA+

🟢🟡🔵 Gabão x Costa do Marfim 🟠⚪🟢

A atual campeã da Copa Africana de Nações enfrenta um adversário que sonha com sua primeira Copa. A Costa do Marfim, líder isolada e com campanha invicta no Grupo F — seis vitórias, um empate e nenhum gol sofrido — visita o Gabão. Os Elefantes, ausentes do Mundial desde 2014, caminham com firmeza rumo ao retorno. Os Panteras, por sua vez, aposta na recuperação física de Pierre-Emerick Aubameyang, que deve estar em campo para o confronto mais importante da história do país, e nos gols de Denis Bouanga. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 16h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Stade de Franceville
📍 Localização: Franceville, Gabão
📺 Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Confira os grupos das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 🌍

Grupo A

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Egito

7

6

1

0

+14

16:2

19

2

Burkina Faso

7

4

2

1

+12

19:7

14

3

Guiné-Bissau

8

2

4

2

0

8:8

10

4

Serra Leoa

7

2

3

2

0

8:8

9

5

Etiópia

7

1

3

3

-2

7:9

6

6

Djibuti

8

0

1

7

-24

4:28

1

Grupo B

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

RD Congo

7

5

1

1

+8

11:3

16

2

Senegal

7

4

3

0

+9

10:1

15

3

Sudão

7

3

3

1

+4

8:4

12

4

Mauritânia

7

1

2

4

-5

4:9

5

5

Togo

7

0

4

3

-5

4:9

4

6

Sudão do Sul

7

0

3

4

-11

3:14

3

Grupo C

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

África do Sul

7

5

1

1

+8

13:5

16

2

Benin

7

3

2

2

0

7:7

11

3

Nigéria

7

2

4

1

+2

8:6

10

4

Ruanda

7

2

2

3

-1

4:5

8

5

Lesoto

7

1

3

3

-4

4:8

6

6

Zimbábue

7

0

4

3

-5

5:10

4

Grupo D

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Cabo Verde

7

5

1

1

+4

9:5

16

2

Camarões

7

4

3

0

+11

15:4

15

3

Líbia

8

4

2

2

+2

9:7

14

4

Angola

7

1

4

2

-1

4:5

7

5

Ilhas Maurício

7

1

2

4

-6

6:12

5

6

Eswatini

8

0

2

6

-10

4:14

2

Grupo E

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Marrocos

7

7

0

0

+19

21:2

21

2

Tanzânia

6

3

1

2

+1

6:5

10

3

Zâmbia

6

2

0

4

0

9:9

6

4

Nigér

5

2

0

3

-3

6:9

6

5

República do Congo

6

0

1

5

-17

3:20

1

Grupo F

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Costa do Marfim

7

6

1

0

+15

15:0

19

2

Gabão

7

6

0

1

+10

16:6

18

3

Burundi

7

3

1

3

+5

13:8

10

4

Gâmbia

7

2

1

4

+1

15:14

7

5

Quênia

7

1

3

3

+1

12:11

6

6

Seicheles

7

0

0

7

-32

2:34

0

Grupo G

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Argélia

8

6

1

1

+12

19:7

19

2

Uganda

8

5

0

3

+5

12:7

15

3

Moçambique

8

5

0

3

-3

12:15

15

4

Guiné

8

3

2

3

+2

7:5

11

5

Botsuana

8

3

0

5

-3

10:13

9

6

Somália

8

0

1

7

-13

3:16

1

Grupo H

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Tunísia

8

7

1

0

+13

13:0

22

2

Namíbia

7

3

3

1

+5

9:4

12

3

Libéria

8

3

2

3

0

9:9

11

4

Malaui

8

3

1

4

-1

8:9

10

5

Guiné Equatorial

8

3

1

4

-4

7:11

10

6

São Tomé e Príncipe

7

0

0

7

-13

4:17

0

Grupo I

#TimeJVEDSaldoGolsPts

1

Gana

8

6

1

1

+11

17:6

19

2

Madagascar

8

5

1

2

+7

14:7

16

3

Comores

8

5

0

3

+1

11:10

15

4

Mali

8

3

3

2

+6

11:5

12

5

República Centro-Africana

8

1

2

5

-9

8:17

5

6

Chade

8

0

1

7

-16

3:19

1

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias