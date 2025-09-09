A cada dia, se aproxima o tão aguardado início da próxima Copa do Mundo, marcada para 2026 e sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez na história, o torneio contará com 48 seleções participantes — um aumento de 16 equipes em relação à edição anterior. Com mais espaço, equipes emergentes podem sonhar com uma inédita participação no Mundial. Nesse sentido, diversos confrontos prometem agitar a reta final das Eliminatórias Africanas nesta terça-feira (9). O Lance! selecionou cinco partidas que merecem atenção especial. Confira:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🔴🟢 Burkina Faso x Egito 🔴⚪⚫

O Egito aposta em duas das maiores lendas de sua história para alcançar a quarta participação em Copas do Mundo. Em campo, conta com Mohamed Salah, astro do Liverpool e principal referência técnica da geração. À beira do gramado, a equipe é comandada por Hossam Hassan, maior artilheiro da história dos Faraós, com 69 gols. Para garantir a classificação nesta terça, basta uma vitória simples sobre Burkina Faso. O resultado anteciparia a vaga com duas rodadas de antecedência, ao abrir oito pontos de vantagem na liderança do Grupo A. Do outro lado, os burquinenses buscam uma classificação inédita e apostam suas fichas no atacante Dango Ouattara, recém-contratado pelo Brentford. Além da vaga direta, a equipe ainda mantém esperanças de avançar como uma das melhores segundas colocadas.

continua após a publicidade

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Stade du 4-Août

📍 Localização: Ouagadougou, Burkina Faso

📺 Onde assistir: FIFA+

🔵🔴 RD Congo x Senegal 🟢🟡🔴

Apesar do histórico recente de destaque no futebol mundial, Senegal não conseguiu sustentar o favoritismo nas Eliminatórias e perdeu pontos fáceis em três empates consecutivos, cenário que coloca a equipe em situação delicada. A liderança do Grupo B pertence à República Democrática do Congo, que soma um ponto a mais e se apoia em uma campanha consistente. A seleção congolesa, ausente das Copas desde 1974 — quando ainda era denominada como Zaire —, confia no poder ofensivo da dupla Cédric Bakambu, homem-gol do Betis, e Yoane Wissa, estrela do Newcastle, para seguir firme na disputa. Para os senegaleses, uma derrota pode comprometer de forma decisiva as chances de classificação direta, o que aumenta a responsabilidade sobre o forte elenco, liderado por Sadio Mané.

continua após a publicidade

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Stade des Martyrs

📍 Localização: Kinshasa, RD Congo

📺 Onde assistir: FIFA+

Sadio Mané, camisa 10 de Senegal, em ação nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Seyllou/AFP)

🔴🟢🔵 África do Sul x Nigéria 🟢⚪🟢

Uma das seleções mais tradicionais do futebol africano, a Nigéria corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva — a equipe não participou do torneio em 2022. Com apenas duas vitórias em sete partidas, os nigerianos ocupam a terceira colocação no grupo e veem a África do Sul abrir seis pontos de vantagem no Grupo C. Os Bafana Bafana, que não disputam um Mundial desde que sediaram a edição de 2010, têm a chance de encaminhar a classificação após uma campanha surpreendente neste ciclo. Em caso de vitória nesta terça, apenas Benin — que enfrenta o Lesoto às 16h (de Brasília) — poderá adiar a confirmação da vaga sul-africana. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Free State Stadium

📍 Localização: Bloemfontein, África do Sul

📺 Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

🔵🔴⚪ Cabo Verde x Camarões 🟢🔴🟡

Cabo Verde pode se tornar o novo representante lusófono em Copas do Mundo. A seleção, que lidera o Grupo D com um ponto de vantagem sobre Camarões, depende apenas de si para alcançar a inédita vaga. Em caso de vitória, a classificação ficará próxima. Do outro lado, Camarões aposta em nomes da Premier League, como Bryan Mbeumo, do Manchester United, e Carlos Baleba, do Brighton. A seleção é a recordista africana em participações em Mundiais, com oito edições.

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Estadio Nacional de Cabo Verde

📍 Localização: Praia, Cabo Verde

📺 Onde assistir: FIFA+

🟢🟡🔵 Gabão x Costa do Marfim 🟠⚪🟢

A atual campeã da Copa Africana de Nações enfrenta um adversário que sonha com sua primeira Copa. A Costa do Marfim, líder isolada e com campanha invicta no Grupo F — seis vitórias, um empate e nenhum gol sofrido — visita o Gabão. Os Elefantes, ausentes do Mundial desde 2014, caminham com firmeza rumo ao retorno. Os Panteras, por sua vez, aposta na recuperação física de Pierre-Emerick Aubameyang, que deve estar em campo para o confronto mais importante da história do país, e nos gols de Denis Bouanga. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 16h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Stade de Franceville

📍 Localização: Franceville, Gabão

📺 Onde assistir: FIFA+ e CazéTV

Confira os grupos das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 🌍

Grupo A

# Time J V E D Saldo Gols Pts 1 Egito 7 6 1 0 +14 16:2 19 2 Burkina Faso 7 4 2 1 +12 19:7 14 3 Guiné-Bissau 8 2 4 2 0 8:8 10 4 Serra Leoa 7 2 3 2 0 8:8 9 5 Etiópia 7 1 3 3 -2 7:9 6 6 Djibuti 8 0 1 7 -24 4:28 1

Grupo B

# Time J V E D Saldo Gols Pts 1 RD Congo 7 5 1 1 +8 11:3 16 2 Senegal 7 4 3 0 +9 10:1 15 3 Sudão 7 3 3 1 +4 8:4 12 4 Mauritânia 7 1 2 4 -5 4:9 5 5 Togo 7 0 4 3 -5 4:9 4 6 Sudão do Sul 7 0 3 4 -11 3:14 3

Grupo C

# Time J V E D Saldo Gols Pts 1 África do Sul 7 5 1 1 +8 13:5 16 2 Benin 7 3 2 2 0 7:7 11 3 Nigéria 7 2 4 1 +2 8:6 10 4 Ruanda 7 2 2 3 -1 4:5 8 5 Lesoto 7 1 3 3 -4 4:8 6 6 Zimbábue 7 0 4 3 -5 5:10 4

Grupo D

# Time J V E D Saldo Gols Pts 1 Cabo Verde 7 5 1 1 +4 9:5 16 2 Camarões 7 4 3 0 +11 15:4 15 3 Líbia 8 4 2 2 +2 9:7 14 4 Angola 7 1 4 2 -1 4:5 7 5 Ilhas Maurício 7 1 2 4 -6 6:12 5 6 Eswatini 8 0 2 6 -10 4:14 2

Grupo E

# Time J V E D Saldo Gols Pts 1 Marrocos 7 7 0 0 +19 21:2 21 2 Tanzânia 6 3 1 2 +1 6:5 10 3 Zâmbia 6 2 0 4 0 9:9 6 4 Nigér 5 2 0 3 -3 6:9 6 5 República do Congo 6 0 1 5 -17 3:20 1

Grupo F

# Time J V E D Saldo Gols Pts 1 Costa do Marfim 7 6 1 0 +15 15:0 19 2 Gabão 7 6 0 1 +10 16:6 18 3 Burundi 7 3 1 3 +5 13:8 10 4 Gâmbia 7 2 1 4 +1 15:14 7 5 Quênia 7 1 3 3 +1 12:11 6 6 Seicheles 7 0 0 7 -32 2:34 0

Grupo G

# Time J V E D Saldo Gols Pts 1 Argélia 8 6 1 1 +12 19:7 19 2 Uganda 8 5 0 3 +5 12:7 15 3 Moçambique 8 5 0 3 -3 12:15 15 4 Guiné 8 3 2 3 +2 7:5 11 5 Botsuana 8 3 0 5 -3 10:13 9 6 Somália 8 0 1 7 -13 3:16 1

Grupo H

# Time J V E D Saldo Gols Pts 1 Tunísia 8 7 1 0 +13 13:0 22 2 Namíbia 7 3 3 1 +5 9:4 12 3 Libéria 8 3 2 3 0 9:9 11 4 Malaui 8 3 1 4 -1 8:9 10 5 Guiné Equatorial 8 3 1 4 -4 7:11 10 6 São Tomé e Príncipe 7 0 0 7 -13 4:17 0

Grupo I

# Time J V E D Saldo Gols Pts 1 Gana 8 6 1 1 +11 17:6 19 2 Madagascar 8 5 1 2 +7 14:7 16 3 Comores 8 5 0 3 +1 11:10 15 4 Mali 8 3 3 2 +6 11:5 12 5 República Centro-Africana 8 1 2 5 -9 8:17 5 6 Chade 8 0 1 7 -16 3:19 1

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.