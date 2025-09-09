Copa do Mundo de 2026: tabela e jogos imperdíveis desta terça nas Eliminatórias Africanas
A Confederação Africana de Futebol (CAF) tem direito a nove vagas diretas
A cada dia, se aproxima o tão aguardado início da próxima Copa do Mundo, marcada para 2026 e sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez na história, o torneio contará com 48 seleções participantes — um aumento de 16 equipes em relação à edição anterior. Com mais espaço, equipes emergentes podem sonhar com uma inédita participação no Mundial. Nesse sentido, diversos confrontos prometem agitar a reta final das Eliminatórias Africanas nesta terça-feira (9). O Lance! selecionou cinco partidas que merecem atenção especial. Confira:
🔴🟢 Burkina Faso x Egito 🔴⚪⚫
O Egito aposta em duas das maiores lendas de sua história para alcançar a quarta participação em Copas do Mundo. Em campo, conta com Mohamed Salah, astro do Liverpool e principal referência técnica da geração. À beira do gramado, a equipe é comandada por Hossam Hassan, maior artilheiro da história dos Faraós, com 69 gols. Para garantir a classificação nesta terça, basta uma vitória simples sobre Burkina Faso. O resultado anteciparia a vaga com duas rodadas de antecedência, ao abrir oito pontos de vantagem na liderança do Grupo A. Do outro lado, os burquinenses buscam uma classificação inédita e apostam suas fichas no atacante Dango Ouattara, recém-contratado pelo Brentford. Além da vaga direta, a equipe ainda mantém esperanças de avançar como uma das melhores segundas colocadas.
📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Stade du 4-Août
📍 Localização: Ouagadougou, Burkina Faso
📺 Onde assistir: FIFA+
🔵🔴 RD Congo x Senegal 🟢🟡🔴
Apesar do histórico recente de destaque no futebol mundial, Senegal não conseguiu sustentar o favoritismo nas Eliminatórias e perdeu pontos fáceis em três empates consecutivos, cenário que coloca a equipe em situação delicada. A liderança do Grupo B pertence à República Democrática do Congo, que soma um ponto a mais e se apoia em uma campanha consistente. A seleção congolesa, ausente das Copas desde 1974 — quando ainda era denominada como Zaire —, confia no poder ofensivo da dupla Cédric Bakambu, homem-gol do Betis, e Yoane Wissa, estrela do Newcastle, para seguir firme na disputa. Para os senegaleses, uma derrota pode comprometer de forma decisiva as chances de classificação direta, o que aumenta a responsabilidade sobre o forte elenco, liderado por Sadio Mané.
📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Stade des Martyrs
📍 Localização: Kinshasa, RD Congo
📺 Onde assistir: FIFA+
🔴🟢🔵 África do Sul x Nigéria 🟢⚪🟢
Uma das seleções mais tradicionais do futebol africano, a Nigéria corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva — a equipe não participou do torneio em 2022. Com apenas duas vitórias em sete partidas, os nigerianos ocupam a terceira colocação no grupo e veem a África do Sul abrir seis pontos de vantagem no Grupo C. Os Bafana Bafana, que não disputam um Mundial desde que sediaram a edição de 2010, têm a chance de encaminhar a classificação após uma campanha surpreendente neste ciclo. Em caso de vitória nesta terça, apenas Benin — que enfrenta o Lesoto às 16h (de Brasília) — poderá adiar a confirmação da vaga sul-africana.
📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Free State Stadium
📍 Localização: Bloemfontein, África do Sul
📺 Onde assistir: FIFA+ e CazéTV
🔵🔴⚪ Cabo Verde x Camarões 🟢🔴🟡
Cabo Verde pode se tornar o novo representante lusófono em Copas do Mundo. A seleção, que lidera o Grupo D com um ponto de vantagem sobre Camarões, depende apenas de si para alcançar a inédita vaga. Em caso de vitória, a classificação ficará próxima. Do outro lado, Camarões aposta em nomes da Premier League, como Bryan Mbeumo, do Manchester United, e Carlos Baleba, do Brighton. A seleção é a recordista africana em participações em Mundiais, com oito edições.
📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 13h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Estadio Nacional de Cabo Verde
📍 Localização: Praia, Cabo Verde
📺 Onde assistir: FIFA+
🟢🟡🔵 Gabão x Costa do Marfim 🟠⚪🟢
A atual campeã da Copa Africana de Nações enfrenta um adversário que sonha com sua primeira Copa. A Costa do Marfim, líder isolada e com campanha invicta no Grupo F — seis vitórias, um empate e nenhum gol sofrido — visita o Gabão. Os Elefantes, ausentes do Mundial desde 2014, caminham com firmeza rumo ao retorno. Os Panteras, por sua vez, aposta na recuperação física de Pierre-Emerick Aubameyang, que deve estar em campo para o confronto mais importante da história do país, e nos gols de Denis Bouanga.
📅 Data e Hora: 09/09/2025, às 16h00 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Stade de Franceville
📍 Localização: Franceville, Gabão
📺 Onde assistir: FIFA+ e CazéTV
Confira os grupos das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 🌍
Grupo A
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Egito
7
6
1
0
+14
16:2
19
2
Burkina Faso
7
4
2
1
+12
19:7
14
3
Guiné-Bissau
8
2
4
2
0
8:8
10
4
Serra Leoa
7
2
3
2
0
8:8
9
5
Etiópia
7
1
3
3
-2
7:9
6
6
Djibuti
8
0
1
7
-24
4:28
1
Grupo B
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
RD Congo
7
5
1
1
+8
11:3
16
2
Senegal
7
4
3
0
+9
10:1
15
3
Sudão
7
3
3
1
+4
8:4
12
4
Mauritânia
7
1
2
4
-5
4:9
5
5
Togo
7
0
4
3
-5
4:9
4
6
Sudão do Sul
7
0
3
4
-11
3:14
3
Grupo C
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
África do Sul
7
5
1
1
+8
13:5
16
2
Benin
7
3
2
2
0
7:7
11
3
Nigéria
7
2
4
1
+2
8:6
10
4
Ruanda
7
2
2
3
-1
4:5
8
5
Lesoto
7
1
3
3
-4
4:8
6
6
Zimbábue
7
0
4
3
-5
5:10
4
Grupo D
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Cabo Verde
7
5
1
1
+4
9:5
16
2
Camarões
7
4
3
0
+11
15:4
15
3
Líbia
8
4
2
2
+2
9:7
14
4
Angola
7
1
4
2
-1
4:5
7
5
Ilhas Maurício
7
1
2
4
-6
6:12
5
6
Eswatini
8
0
2
6
-10
4:14
2
Grupo E
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Marrocos
7
7
0
0
+19
21:2
21
2
Tanzânia
6
3
1
2
+1
6:5
10
3
Zâmbia
6
2
0
4
0
9:9
6
4
Nigér
5
2
0
3
-3
6:9
6
5
República do Congo
6
0
1
5
-17
3:20
1
Grupo F
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Costa do Marfim
7
6
1
0
+15
15:0
19
2
Gabão
7
6
0
1
+10
16:6
18
3
Burundi
7
3
1
3
+5
13:8
10
4
Gâmbia
7
2
1
4
+1
15:14
7
5
Quênia
7
1
3
3
+1
12:11
6
6
Seicheles
7
0
0
7
-32
2:34
0
Grupo G
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Argélia
8
6
1
1
+12
19:7
19
2
Uganda
8
5
0
3
+5
12:7
15
3
Moçambique
8
5
0
3
-3
12:15
15
4
Guiné
8
3
2
3
+2
7:5
11
5
Botsuana
8
3
0
5
-3
10:13
9
6
Somália
8
0
1
7
-13
3:16
1
Grupo H
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Tunísia
8
7
1
0
+13
13:0
22
2
Namíbia
7
3
3
1
+5
9:4
12
3
Libéria
8
3
2
3
0
9:9
11
4
Malaui
8
3
1
4
-1
8:9
10
5
Guiné Equatorial
8
3
1
4
-4
7:11
10
6
São Tomé e Príncipe
7
0
0
7
-13
4:17
0
Grupo I
|#
|Time
|J
|V
|E
|D
|Saldo
|Gols
|Pts
1
Gana
8
6
1
1
+11
17:6
19
2
Madagascar
8
5
1
2
+7
14:7
16
3
Comores
8
5
0
3
+1
11:10
15
4
Mali
8
3
3
2
+6
11:5
12
5
República Centro-Africana
8
1
2
5
-9
8:17
5
6
Chade
8
0
1
7
-16
3:19
1
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
