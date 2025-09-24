Deco aponta favorito na Copa do Mundo e dá declaração sobre craque

Ex-jogador de Portugal e atual dirigente do Barcelona, Deco apontou uma das seleções favoritas para conquistar a Copa do Mundo em 2026. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o cartola também opinou sobre Cristiano Ronaldo e surpreendeu com uma declaração sobre a personalidade do jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

- Eu acho Portugal uma das favoritas. É uma geração muito forte. Tem jogadores em nível muito lato. Vai da questão do equilíbrio que o treinador encontra, mas eu vejo Portugal muito forte. E Cristiano encaixa na perfeição com o que Portugal precisa. Falar sobre motivação, dedicação e ambição, o Cristiano é o maior de todos nesse sentido. No que depender dele, vai chegar bem.

Na sequência, Deco surpreendeu ao contar sobre a humildade de Cristiano Ronaldo no dia a dia de trabalho. O dirigente do Barcelona rasgou elogios ao atacante do Al-Nassr e vê o camisa sete como peça chave na equipe de Roberto Martínez em busca do título da Copa do Mundo e como inspiração para os jovens da equipe.

- Há muito tempo não convivo com ele. Cristiano sempre foi um exemplo no que é querer melhorar, nunca se contentou com o básico. Isso não é fácil. Essa capacidade de querer melhor, evoluir... Pra você tentar melhorar no que você acredita que é bom, você precisa ser humilde. Ele é o cara mais humilde que já vi na vida. O único cara que queria melhorar todo dia. Então ele reconhecia o que não era bom pra tentar melhorar. É uma capacidade, uma mentalidade de competir fora do comum. É fácil fazer um ano, dois, mas fazer 20? Quase impossível. Portugal chega bem porque tem uma seleção muito forte e tem um Cristiano que é uma inspiração para os outros jogadores.

Nas Eliminatórias, Portugal tem 100% de aproveitamento e tem chance de garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026 na próxima Data Fifa. Quando jogador, Deco vestiu a camisa lusitana nos Mundiais de 2006 e 2010.

Deco compara Cristiano Ronaldo com Lionel Messi

Após atuar com dois dos maiores gênios dos últimos anos no futebol, Deco fez uma comparação entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O cartola do Barcelona vê mais semelhanças do que diferenças nos dois jogadores e elogiou a capacidade da dupla se manter no nível mais alto do esporte por um longo período de tempo.

- Tem diferença de personalidade. Mas o que tem de semelhante nos dois é que são dois gênios de formas distintas. Os caras ficaram mais de 15 anos em alto nível. Isso não é normal, é excepcional. Mais do que ser bom, ganhar títulos. Jogar nesse nível por tantos anos é pra muita pouca gente no esporte em geral. O Cristiano e Messi são gênios, são caras que foram de uma capacidade mental acima dos outros. Quando você se motiva 15 anos seguidos fazendo a mesma coisa só porque é sua profissão, só porque você é atleta, é algo diferente. São caras com uma capacidade mental muito fora da curva e essa é a semelhança entre os dois. Essa capacidade de se reinventar todo ano. A historia da carreira deles é isso. Superação, tentando se provar de novo.

Cristiano Ronaldo celebra título da Nations League por Portugal (Foto: Tobias Schwarz/AFP)